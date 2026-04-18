Sampdoria-Monza, moviola: rabbia blucerchiata, rigore negato e rosso misterioso, lo sfogo di Lombardo

La prova dell’arbitro Manganiello a Marassi nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Troppo permissivo l’arbitraggio di Manganiello al Luigi Ferraris per Samp-Monza, forti le proteste dei doriani che si sono visti negare anche un rigore. Vediamo cosa è successo.

Samp-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il gol di Cutrone, così come al 10′ il raddoppio del Monza con Caso. Primo giallo al 15′, è per Lucchesi per un fallo su Esposito. Gara già infuocata con diverse proteste dei giocatori e della panchina della Sampdoria su alcune scelte arbitrali. Al 18′ proteste blucerchiate per uno scontro tra Lucchesi e Conti, tutto regolare secondo l’arbitro. Per evitare guai i brianzoli sostituiscono già al 26′ Lucchesi per Carboni perché stava rischiando la seconda ammonizione.

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Rigore negato alla Samp

Al 29′ su azione da angolo Ravanelli tocca col braccio completamente attaccato al corpo. Proteste blucerchiate, ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 52′ ammonito Pierini. Al 78′, tra lo sgomento dei locali, espulso Thomassen per proteste. Regolare all’85’ il gol di Petagna che nell’esultare si toglie la maglia e viene ammonito. Dopo 4′ di recupero finisce 0-3.

Lo sfogo di Lombardo

Insoddisfatto a fine gara il tecnico della Samp Lombardo: “L’arbitraggio non mi è piaciuto. Non è una critica che voglio fare all’arbitro, ma ci sono momenti che avrebbe potuto gestire meglio. Sull’espulsione di Dan non è stato neanche richiamato dal quarto uomo e l’ha vista lui e non so perché abbia estratto il cartellino”

Chi è l’arbitro Manganiello

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Samp-Monza. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. In questa stagione 10 gettoni finora nella massima serie .Fermo dalla 29ma giornata, quando le polemiche in Inter-Atalanta hanno indotto il designatore Gianluca Rocchi a lasciarlo fermo qualche settimana, Manganiello è tornato ad arbitrare in Serie Bk alla 33ma giornata, nel delicato derby Carrarese-Spezia in cui ci sono stati 4 espulsi.

I precedenti con le due squadre

Dieci i precedenti dei blucerchiati con questo arbitro, partite in cui sono maturate 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Con i brianzoli erano 6 i precedenti: 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri ed El Filali con Striamo IV uomo, La Penna al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lucchesi, Pierini, Petagna, espulso Thomassen.