Sampdoria-Padova 14 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche

Serie B 2025-26, 25ª giornata. Statistiche, forma, arbitro e numeri per capire Sampdoria-Calcio Padova

Sampdoria–Padova accende la 25ª giornata della Serie B 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sfida di metà classifica con punti pesanti: i blucerchiati sono 14° a 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 26 gol fatti, 32 subiti), i biancorossi 11° a 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol segnati, 30 incassati). La Sampdoria cerca continuità a Marassi, il Padova viaggia con discreta resa esterna. Calcio d’inizio secondo programmazione ufficiale della Lega B.

Le ultime partite giocate

Sampdoria in striscia positiva: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque, con maggiore solidità e punti preziosi. Calcio Padova in ripresa dopo un periodo duro: tre ko, poi un pari pirotecnico e una vittoria che ha rimesso in carreggiata i biancorossi. Nelle ultime 5 la Sampdoria ha raccolto 9 punti, il Padova 4.

Sampdoria x x ok ok x Padova ko ko ko x ok

Dettaglio dei risultati:

Sampdoria

Sampdoria -Virtus Entella 1-1

-Virtus Entella 1-1 Catanzaro- Sampdoria 0-0

0-0 Sampdoria -Spezia 1-0

-Spezia 1-0 Modena- Sampdoria 1-2

1-2 Sampdoria-Palermo 3-3

Padova

Padova -Mantova 1-2

-Mantova 1-2 Südtirol- Padova 3-0

3-0 Padova -Monza 1-2

-Monza 1-2 Juve Stabia- Padova 3-3

3-3 Padova-Carrarese 1-0

L’arbitro di Sampdoria-Padova

La gara di Genova sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha fin qui arbitrato 2 partite: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, con una media di 6,0 cartellini a gara e 5 fuorigioco sanzionati. Al VAR ci sarà Volpi.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Garzelli – Catallo

IV: Arena

VAR: Volpi

AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti sul match

È una sfida dallo spartito tattico chiaro: la Sampdoria ha costruito gran parte del bottino in casa (19 punti al Ferraris) e punta su ritmo, palleggio vicino al 50% e pressione media (PPDA 10,4). Il Padova, più equilibrato in trasferta (15 punti esterni), ama ripartire con attacchi diretti, cross più precisi (26%) e una migliore mira sotto porta (quasi 49% di tiri nello specchio). Blucerchiati e biancorossi hanno numeri simili in gol fatti (26 vs 25) e subiti (32 vs 30), ma la differenza può arrivare dalle palle inattive e dalla capacità di ribaltare le partite: la Sampdoria ha recuperato 12 punti da svantaggio, il Padova 9. Disciplina e dettagli, con un direttore di gara propenso all’uso dei cartellini, potrebbero incidere nell’economia dei novanta minuti. Attenzione ai duelli aerei e alla pericolosità sui calci da fermo: i due attacchi si appoggiano spesso sulle sponde delle punte e sulle catene esterne, mentre dietro servirà lucidità nelle uscite e nelle marcature preventive per arginare gli inserimenti.

Sampdoria imbattuta da 5 turni: 2 vittorie e 3 pareggi, segnale di solidità ritrovata.

imbattuta da 5 turni: 2 vittorie e 3 pareggi, segnale di solidità ritrovata. Padova ha raccolto 15 punti in trasferta: rendimento esterno da metà alta della classifica.

ha raccolto 15 punti in trasferta: rendimento esterno da metà alta della classifica. Gol segnati/subiti simili: 26-32 Sampdoria , 25-30 Padova ; equilibrio che promette gara tirata.

, 25-30 ; equilibrio che promette gara tirata. Pressing e ritmo: PPDA 10,4 Sampdoria vs 11,4 Padova , intensità leggermente superiore per i blucerchiati.

vs 11,4 , intensità leggermente superiore per i blucerchiati. Mira migliore per il Padova : 48,98% di tiri nello specchio contro il 41,05% doriano.

: 48,98% di tiri nello specchio contro il 41,05% doriano. Cross: precisione 21% Sampdoria vs 26% Padova , possibile chiave sui traversoni.

vs 26% , possibile chiave sui traversoni. Punti recuperati da svantaggio: 12 Sampdoria , 9 Padova ; nessuna delle due molla facilmente.

, 9 ; nessuna delle due molla facilmente. Cartellini: il trend stagionale e i numeri di Zufferli suggeriscono attenzione nella gestione falli e proteste.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Padova

Numeri vicini: possesso 49,7% Sampdoria contro 48,8% Padova; gol fatti 26 vs 25, gol incassati 32 vs 30. I doriani tirano di più (229 conclusioni) ma con precisione inferiore, i biancorossi sono più puliti al tiro (48,98% nello specchio) e vantano più clean sheet (6 a 4). Disciplina: 58 gialli e 3 rossi per la Sampdoria, 63 gialli e 2 rossi per il Padova.

Focus giocatori: per la Sampdoria il bomber è Massimo Coda (9 gol) con Simone Pafundi e lo stesso Coda a quota 3 assist; più ammonito Liam Henderson (10), diversi espulsi a quota 1. Tra i pali 4 clean sheet complessivi con Simone Ghidotti (2) e Tommaso Martinelli (2). Nel Calcio Padova guida la classifica marcatori Mattia Bortolussi (9), top assist Alessandro Capelli (5); più sanzionati Pietro Fusi e Marco Perrotta (9 gialli complessivi), rossi a quota 1 per Capelli e Fusi. Tra i portieri, 6 clean sheet: Mattia Fortin 3 e Alessandro Sorrentino 3.

Sampdoria Calcio Padova Partite giocate 24 24 Vittorie 6 7 Pareggi 8 8 Sconfitte 10 9 Gol fatti 26 25 Gol subiti 32 30 Possesso palla (%) 49,7 48,8 Tiri nello specchio 94 96 Precisione al tiro (%) 41,05 48,98 PPDA (pressione) 10,4 11,4 Cartellini gialli 58 63 Cartellini rossi 3 2 Clean sheet 4 6

