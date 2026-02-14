Sampdoria-Padova 14 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche

Sampdoria–Padova accende la 25ª giornata della Serie B 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sfida di metà classifica con punti pesanti: i blucerchiati sono 14° a 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 26 gol fatti, 32 subiti), i biancorossi 11° a 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol segnati, 30 incassati). La Sampdoria cerca continuità a Marassi, il Padova viaggia con discreta resa esterna. Calcio d’inizio secondo programmazione ufficiale della Lega B.
Le ultime partite giocate
Sampdoria in striscia positiva: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque, con maggiore solidità e punti preziosi. Calcio Padova in ripresa dopo un periodo duro: tre ko, poi un pari pirotecnico e una vittoria che ha rimesso in carreggiata i biancorossi. Nelle ultime 5 la Sampdoria ha raccolto 9 punti, il Padova 4.
|Sampdoria
|x
|x
|ok
|ok
|x
|Padova
|ko
|ko
|ko
|x
|ok
Dettaglio dei risultati:
- Sampdoria
- Sampdoria-Virtus Entella 1-1
- Catanzaro-Sampdoria 0-0
- Sampdoria-Spezia 1-0
- Modena-Sampdoria 1-2
- Sampdoria-Palermo 3-3
- Padova
- Padova-Mantova 1-2
- Südtirol-Padova 3-0
- Padova-Monza 1-2
- Juve Stabia-Padova 3-3
- Padova-Carrarese 1-0
L’arbitro di Sampdoria-Padova
La gara di Genova sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha fin qui arbitrato 2 partite: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, con una media di 6,0 cartellini a gara e 5 fuorigioco sanzionati. Al VAR ci sarà Volpi.
- Arbitro: Zufferli
- Assistenti: Garzelli – Catallo
- IV: Arena
- VAR: Volpi
- AVAR: Del Giovane
Informazioni interessanti sul match
È una sfida dallo spartito tattico chiaro: la Sampdoria ha costruito gran parte del bottino in casa (19 punti al Ferraris) e punta su ritmo, palleggio vicino al 50% e pressione media (PPDA 10,4). Il Padova, più equilibrato in trasferta (15 punti esterni), ama ripartire con attacchi diretti, cross più precisi (26%) e una migliore mira sotto porta (quasi 49% di tiri nello specchio). Blucerchiati e biancorossi hanno numeri simili in gol fatti (26 vs 25) e subiti (32 vs 30), ma la differenza può arrivare dalle palle inattive e dalla capacità di ribaltare le partite: la Sampdoria ha recuperato 12 punti da svantaggio, il Padova 9. Disciplina e dettagli, con un direttore di gara propenso all’uso dei cartellini, potrebbero incidere nell’economia dei novanta minuti. Attenzione ai duelli aerei e alla pericolosità sui calci da fermo: i due attacchi si appoggiano spesso sulle sponde delle punte e sulle catene esterne, mentre dietro servirà lucidità nelle uscite e nelle marcature preventive per arginare gli inserimenti.
- Sampdoria imbattuta da 5 turni: 2 vittorie e 3 pareggi, segnale di solidità ritrovata.
- Padova ha raccolto 15 punti in trasferta: rendimento esterno da metà alta della classifica.
- Gol segnati/subiti simili: 26-32 Sampdoria, 25-30 Padova; equilibrio che promette gara tirata.
- Pressing e ritmo: PPDA 10,4 Sampdoria vs 11,4 Padova, intensità leggermente superiore per i blucerchiati.
- Mira migliore per il Padova: 48,98% di tiri nello specchio contro il 41,05% doriano.
- Cross: precisione 21% Sampdoria vs 26% Padova, possibile chiave sui traversoni.
- Punti recuperati da svantaggio: 12 Sampdoria, 9 Padova; nessuna delle due molla facilmente.
- Cartellini: il trend stagionale e i numeri di Zufferli suggeriscono attenzione nella gestione falli e proteste.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Padova
Numeri vicini: possesso 49,7% Sampdoria contro 48,8% Padova; gol fatti 26 vs 25, gol incassati 32 vs 30. I doriani tirano di più (229 conclusioni) ma con precisione inferiore, i biancorossi sono più puliti al tiro (48,98% nello specchio) e vantano più clean sheet (6 a 4). Disciplina: 58 gialli e 3 rossi per la Sampdoria, 63 gialli e 2 rossi per il Padova.
Focus giocatori: per la Sampdoria il bomber è Massimo Coda (9 gol) con Simone Pafundi e lo stesso Coda a quota 3 assist; più ammonito Liam Henderson (10), diversi espulsi a quota 1. Tra i pali 4 clean sheet complessivi con Simone Ghidotti (2) e Tommaso Martinelli (2). Nel Calcio Padova guida la classifica marcatori Mattia Bortolussi (9), top assist Alessandro Capelli (5); più sanzionati Pietro Fusi e Marco Perrotta (9 gialli complessivi), rossi a quota 1 per Capelli e Fusi. Tra i portieri, 6 clean sheet: Mattia Fortin 3 e Alessandro Sorrentino 3.
|Sampdoria
|Calcio Padova
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|6
|7
|Pareggi
|8
|8
|Sconfitte
|10
|9
|Gol fatti
|26
|25
|Gol subiti
|32
|30
|Possesso palla (%)
|49,7
|48,8
|Tiri nello specchio
|94
|96
|Precisione al tiro (%)
|41,05
|48,98
|PPDA (pressione)
|10,4
|11,4
|Cartellini gialli
|58
|63
|Cartellini rossi
|3
|2
|Clean sheet
|4
|6
FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Calcio Padova?
-
La gara è valida per la 25ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega B nel calendario definitivo.
- Dove si gioca Sampdoria-Calcio Padova?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova (Marassi), casa della Sampdoria.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Calcio Padova?
-
Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti Garzelli e Catallo; IV ufficiale Arena; VAR Volpi; AVAR Del Giovane.
