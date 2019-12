Sampdoria-Parma 2019-2020, le probabili formazioni

Alle 18 di domenica il ‘Ferraris’ di Genova ospita la gara tra la Sampdoria e il Parma.

Per entrambe le squadre 0 punti nell’ultima uscita in campionato e tanta voglia di rivalsa: i liguri sono stati sconfitti in maniera rocambolesca a Cagliari lunedì sera, gli emiliani hanno ceduto in casa al Milan.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3–1-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Regini, Murillo, Jankto, Leris, E.Rigoni, Maroni, Caprari.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Sprocati, Kulusevski, Gervinho. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Colombi, Alastra, Laurini, Gius.Pezzella, Dermaku, Barillà, Kasa, Camara, Balogh, Adorante.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 11:36