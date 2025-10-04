Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Sampdoria-Pescara, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Come verranno schierate le due protagoniste della sfida di domenica 5 ottobre allo stadio Galileo Ferraris di Genova. Statistiche, precedenti, dati

SampdoriaPescara accende la 7a giornata di Serie B 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, appuntamento il 5 ottobre 2025 alle ore 17:15. Fanalino di coda in classifica, i blucerchiati con 2 punti in 6 gare (0 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 3 gol fatti e 9 subiti) devono invertire la tendenza e sbloccarsi, situazione meno complicata ma non certo esaltante per il Pescara al 16° posto con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte; 10 gol segnati e 10 incassati). Match pesante per gli equilibri di fondo classifica e per testare la reazione della Sampdoria contro gli abruzzesi.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria è a caccia di una svolta diventata necessaria, dopo un trend negativo che va interrotto quanto prima. Non naviga in acque più tranquille il Pescara, che alterna exploit e passaggi a vuoto ma segna con continuità.

Sampdoria ko ko ko x x
Pescara ko x ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 2 punti, il Pescara 5.

  • Sampdoria

Südtirol-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Cesena 1-2; Monza-Sampdoria 1-0; Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0

  • Pescara

Mantova-Pescara 2-1; Pescara-Venezia 2-2; Pescara-Empoli 4-0; Modena-Pescara 2-1; Pescara-Südtirol 1-1

L’arbitro di Sampdoria-Pescara

La gara di domenica sarà diretta dal fischietto Luca Pairetto. Assistenti Bercigli e Giuggioli, IV ufficiale Di Loreto, VAR Aureliano e AVAR Marini. In questa stagione di Serie B, Pairetto ha arbitrato 2 incontri: 58 falli sanzionati, 13 ammonizioni, 1 espulsione e 3 rigori assegnati, per una media di circa 7 cartellini a partita.

  • Arbitro: PAIRETTO
  • Assistenti: BERCIGLIGIUGGIOLI
  • IV: DI LORETO
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: MARINI

Informazioni interessanti sul match

SampdoriaPescara è una sfida carica di suggestioni: a Genova, storicamente, lo spettacolo non è mancato e spesso hanno segnato entrambe. Il Pescara arriva con un attacco più produttivo e diversi gol su azione, ma lontano da casa ha faticato, subendo con regolarità in queste prime giornate di campionato. La Sampdoria ha avuto una partenza in salita, ma il Ferraris e l’urgenza di punti possono accendere la riscossa. Occhio a Massimo Coda, spesso protagonista contro il Pescara, e alla tenuta difensiva blucerchiata contro le ripartenze abruzzesi. Il contesto suggerisce ritmo, duelli intensi sulle fasce e un equilibrio che potrebbe spezzarsi su episodi: piazzati, gestione del vantaggio e letture al VAR possono pesare. Per entrambe, è un crocevia psicologico oltre che tecnico.

  • Il Pescara ha vinto le ultime due sfide di Serie B con la Sampdoria, tanti successi quanti nelle precedenti dieci: trend recente favorevole agli abruzzesi.
  • Al Ferraris si segna: in 5 delle 6 gare di B a Genova hanno colpito entrambe, con media 3,2 reti a partita.
  • Trasferta stregata per il Pescara: quattro ko esterni di fila con almeno due gol subiti; l’ultimo blitz fuori casa in B risale a marzo 2021.
  • Contro le liguri, il Pescara ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide, segnando al massimo una rete a partita (score complessivo 11-3 contro).
  • Start complicato per la Sampdoria: 2 punti in 6 gare. Con i tre punti a vittoria, può al massimo eguagliare la sua peggior partenza dopo 7 turni in B.
  • Il Pescara segna soprattutto su azione: 8 dei 10 gol totali non arrivano da palla inattiva.
  • Massimo Coda ha timbrato in ognuna delle sue ultime tre gare casalinghe di B contro il Pescara, con tre maglie diverse: bomber da tenere d’occhio.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Pescara

Numeri a confronto: il Pescara produce e finalizza di più (10 gol, precisione tiro 45,3%, conversione 18,9%), mentre la Sampdoria fatica a trasformare (3 gol, conversione 5,5%) pur calciando un volume simile di tiri. Possesso palla in equilibrio (49,5% Pescara vs 47,3% Sampdoria), ma gli abruzzesi spiccano per qualità di passaggio (81,0% di precisione). Entrambe hanno 1 clean sheet: la gestione delle aree sarà la chiave.

Sampdoria Pescara
Partite giocate 6 6
Vittorie 0 1
Pareggi 2 2
Sconfitte 4 3
Gol segnati 3 10
Gol subiti 9 10
Possesso palla (%) 47,3 49,5
Tiri totali 55 53
Tiri in porta 18 24
Precisione tiro (%) 32,7 45,3
Conversione gol (%) 5,45 18,87
Clean sheet 1 1
Passaggi totali 2.114 2.274
Precisione passaggi (%) 74,9 81,0
Passaggi riusciti (tot) 1.584 1.841
Corner conquistati 16 26
Cross/corni riusciti 19 22
Falli commessi 99 97
Ammonizioni 13 10
Fuorigioco 11 6
Contrasti vinti 44 53
Duelli vinti 354 308
Recuperi 220 234

Dove vedere Sampdoria-Pescara in tv o in streaming

Partita: SampdoriaPescara. Data e orario: domenica 5 ottobre 2025, 17:15. Luogo: Genova, Stadio Luigi Ferraris. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Sampdoria-Pescara?

Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:15.

Dove si gioca Sampdoria-Pescara?

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi trasmette Sampdoria-Pescara in TV/streaming?

La partita è trasmessa in diretta su DAZN.

Chi è l’arbitro di Sampdoria-Pescara?

L’arbitro è Luca Pairetto, assistenti Bercigli e Giuggioli, IV Di Loreto, VAR Aureliano, AVAR Marini.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

