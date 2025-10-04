Sampdoria-Pescara, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Come verranno schierate le due protagoniste della sfida di domenica 5 ottobre allo stadio Galileo Ferraris di Genova. Statistiche, precedenti, dati

Sampdoria–Pescara accende la 7a giornata di Serie B 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, appuntamento il 5 ottobre 2025 alle ore 17:15. Fanalino di coda in classifica, i blucerchiati con 2 punti in 6 gare (0 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 3 gol fatti e 9 subiti) devono invertire la tendenza e sbloccarsi, situazione meno complicata ma non certo esaltante per il Pescara al 16° posto con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte; 10 gol segnati e 10 incassati). Match pesante per gli equilibri di fondo classifica e per testare la reazione della Sampdoria contro gli abruzzesi.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria è a caccia di una svolta diventata necessaria, dopo un trend negativo che va interrotto quanto prima. Non naviga in acque più tranquille il Pescara, che alterna exploit e passaggi a vuoto ma segna con continuità.

Sampdoria ko ko ko x x Pescara ko x ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 2 punti, il Pescara 5.

Sampdoria

Südtirol-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Cesena 1-2; Monza-Sampdoria 1-0; Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0

Pescara

Mantova-Pescara 2-1; Pescara-Venezia 2-2; Pescara-Empoli 4-0; Modena-Pescara 2-1; Pescara-Südtirol 1-1

L’arbitro di Sampdoria-Pescara

La gara di domenica sarà diretta dal fischietto Luca Pairetto. Assistenti Bercigli e Giuggioli, IV ufficiale Di Loreto, VAR Aureliano e AVAR Marini. In questa stagione di Serie B, Pairetto ha arbitrato 2 incontri: 58 falli sanzionati, 13 ammonizioni, 1 espulsione e 3 rigori assegnati, per una media di circa 7 cartellini a partita.

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: BERCIGLI – GIUGGIOLI

– IV: DI LORETO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

Informazioni interessanti sul match

Sampdoria–Pescara è una sfida carica di suggestioni: a Genova, storicamente, lo spettacolo non è mancato e spesso hanno segnato entrambe. Il Pescara arriva con un attacco più produttivo e diversi gol su azione, ma lontano da casa ha faticato, subendo con regolarità in queste prime giornate di campionato. La Sampdoria ha avuto una partenza in salita, ma il Ferraris e l’urgenza di punti possono accendere la riscossa. Occhio a Massimo Coda, spesso protagonista contro il Pescara, e alla tenuta difensiva blucerchiata contro le ripartenze abruzzesi. Il contesto suggerisce ritmo, duelli intensi sulle fasce e un equilibrio che potrebbe spezzarsi su episodi: piazzati, gestione del vantaggio e letture al VAR possono pesare. Per entrambe, è un crocevia psicologico oltre che tecnico.

Il Pescara ha vinto le ultime due sfide di Serie B con la Sampdoria , tanti successi quanti nelle precedenti dieci: trend recente favorevole agli abruzzesi.

ha vinto le ultime due sfide di Serie B con la , tanti successi quanti nelle precedenti dieci: trend recente favorevole agli abruzzesi. Al Ferraris si segna: in 5 delle 6 gare di B a Genova hanno colpito entrambe, con media 3,2 reti a partita.

Trasferta stregata per il Pescara : quattro ko esterni di fila con almeno due gol subiti; l’ultimo blitz fuori casa in B risale a marzo 2021.

: quattro ko esterni di fila con almeno due gol subiti; l’ultimo blitz fuori casa in B risale a marzo 2021. Contro le liguri, il Pescara ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide, segnando al massimo una rete a partita (score complessivo 11-3 contro).

ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide, segnando al massimo una rete a partita (score complessivo 11-3 contro). Start complicato per la Sampdoria : 2 punti in 6 gare. Con i tre punti a vittoria, può al massimo eguagliare la sua peggior partenza dopo 7 turni in B.

: 2 punti in 6 gare. Con i tre punti a vittoria, può al massimo eguagliare la sua peggior partenza dopo 7 turni in B. Il Pescara segna soprattutto su azione: 8 dei 10 gol totali non arrivano da palla inattiva.

segna soprattutto su azione: 8 dei 10 gol totali non arrivano da palla inattiva. Massimo Coda ha timbrato in ognuna delle sue ultime tre gare casalinghe di B contro il Pescara, con tre maglie diverse: bomber da tenere d’occhio.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Pescara

Numeri a confronto: il Pescara produce e finalizza di più (10 gol, precisione tiro 45,3%, conversione 18,9%), mentre la Sampdoria fatica a trasformare (3 gol, conversione 5,5%) pur calciando un volume simile di tiri. Possesso palla in equilibrio (49,5% Pescara vs 47,3% Sampdoria), ma gli abruzzesi spiccano per qualità di passaggio (81,0% di precisione). Entrambe hanno 1 clean sheet: la gestione delle aree sarà la chiave.

Sampdoria Pescara Partite giocate 6 6 Vittorie 0 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 4 3 Gol segnati 3 10 Gol subiti 9 10 Possesso palla (%) 47,3 49,5 Tiri totali 55 53 Tiri in porta 18 24 Precisione tiro (%) 32,7 45,3 Conversione gol (%) 5,45 18,87 Clean sheet 1 1 Passaggi totali 2.114 2.274 Precisione passaggi (%) 74,9 81,0 Passaggi riusciti (tot) 1.584 1.841 Corner conquistati 16 26 Cross/corni riusciti 19 22 Falli commessi 99 97 Ammonizioni 13 10 Fuorigioco 11 6 Contrasti vinti 44 53 Duelli vinti 354 308 Recuperi 220 234

Dove vedere Sampdoria-Pescara in tv o in streaming

Partita: Sampdoria–Pescara. Data e orario: domenica 5 ottobre 2025, 17:15. Luogo: Genova, Stadio Luigi Ferraris. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN.

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Pescara? Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Sampdoria-Pescara? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi trasmette Sampdoria-Pescara in TV/streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Pescara? L’arbitro è Luca Pairetto, assistenti Bercigli e Giuggioli, IV Di Loreto, VAR Aureliano, AVAR Marini.