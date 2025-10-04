Sampdoria-Pescara, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Sampdoria–Pescara accende la 7a giornata di Serie B 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, appuntamento il 5 ottobre 2025 alle ore 17:15. Fanalino di coda in classifica, i blucerchiati con 2 punti in 6 gare (0 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 3 gol fatti e 9 subiti) devono invertire la tendenza e sbloccarsi, situazione meno complicata ma non certo esaltante per il Pescara al 16° posto con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte; 10 gol segnati e 10 incassati). Match pesante per gli equilibri di fondo classifica e per testare la reazione della Sampdoria contro gli abruzzesi.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Pescara
- Dove vedere Sampdoria-Pescara in tv o in streaming
Le ultime partite giocate
La Sampdoria è a caccia di una svolta diventata necessaria, dopo un trend negativo che va interrotto quanto prima. Non naviga in acque più tranquille il Pescara, che alterna exploit e passaggi a vuoto ma segna con continuità.
|Sampdoria
|ko
|ko
|ko
|x
|x
|Pescara
|ko
|x
|ok
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 2 punti, il Pescara 5.
- Sampdoria
Südtirol-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Cesena 1-2; Monza-Sampdoria 1-0; Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0
- Pescara
Mantova-Pescara 2-1; Pescara-Venezia 2-2; Pescara-Empoli 4-0; Modena-Pescara 2-1; Pescara-Südtirol 1-1
L’arbitro di Sampdoria-Pescara
La gara di domenica sarà diretta dal fischietto Luca Pairetto. Assistenti Bercigli e Giuggioli, IV ufficiale Di Loreto, VAR Aureliano e AVAR Marini. In questa stagione di Serie B, Pairetto ha arbitrato 2 incontri: 58 falli sanzionati, 13 ammonizioni, 1 espulsione e 3 rigori assegnati, per una media di circa 7 cartellini a partita.
- Arbitro: PAIRETTO
- Assistenti: BERCIGLI – GIUGGIOLI
- IV: DI LORETO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: MARINI
Informazioni interessanti sul match
Sampdoria–Pescara è una sfida carica di suggestioni: a Genova, storicamente, lo spettacolo non è mancato e spesso hanno segnato entrambe. Il Pescara arriva con un attacco più produttivo e diversi gol su azione, ma lontano da casa ha faticato, subendo con regolarità in queste prime giornate di campionato. La Sampdoria ha avuto una partenza in salita, ma il Ferraris e l’urgenza di punti possono accendere la riscossa. Occhio a Massimo Coda, spesso protagonista contro il Pescara, e alla tenuta difensiva blucerchiata contro le ripartenze abruzzesi. Il contesto suggerisce ritmo, duelli intensi sulle fasce e un equilibrio che potrebbe spezzarsi su episodi: piazzati, gestione del vantaggio e letture al VAR possono pesare. Per entrambe, è un crocevia psicologico oltre che tecnico.
- Il Pescara ha vinto le ultime due sfide di Serie B con la Sampdoria, tanti successi quanti nelle precedenti dieci: trend recente favorevole agli abruzzesi.
- Al Ferraris si segna: in 5 delle 6 gare di B a Genova hanno colpito entrambe, con media 3,2 reti a partita.
- Trasferta stregata per il Pescara: quattro ko esterni di fila con almeno due gol subiti; l’ultimo blitz fuori casa in B risale a marzo 2021.
- Contro le liguri, il Pescara ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide, segnando al massimo una rete a partita (score complessivo 11-3 contro).
- Start complicato per la Sampdoria: 2 punti in 6 gare. Con i tre punti a vittoria, può al massimo eguagliare la sua peggior partenza dopo 7 turni in B.
- Il Pescara segna soprattutto su azione: 8 dei 10 gol totali non arrivano da palla inattiva.
- Massimo Coda ha timbrato in ognuna delle sue ultime tre gare casalinghe di B contro il Pescara, con tre maglie diverse: bomber da tenere d’occhio.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Pescara
Numeri a confronto: il Pescara produce e finalizza di più (10 gol, precisione tiro 45,3%, conversione 18,9%), mentre la Sampdoria fatica a trasformare (3 gol, conversione 5,5%) pur calciando un volume simile di tiri. Possesso palla in equilibrio (49,5% Pescara vs 47,3% Sampdoria), ma gli abruzzesi spiccano per qualità di passaggio (81,0% di precisione). Entrambe hanno 1 clean sheet: la gestione delle aree sarà la chiave.
|Sampdoria
|Pescara
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|4
|3
|Gol segnati
|3
|10
|Gol subiti
|9
|10
|Possesso palla (%)
|47,3
|49,5
|Tiri totali
|55
|53
|Tiri in porta
|18
|24
|Precisione tiro (%)
|32,7
|45,3
|Conversione gol (%)
|5,45
|18,87
|Clean sheet
|1
|1
|Passaggi totali
|2.114
|2.274
|Precisione passaggi (%)
|74,9
|81,0
|Passaggi riusciti (tot)
|1.584
|1.841
|Corner conquistati
|16
|26
|Cross/corni riusciti
|19
|22
|Falli commessi
|99
|97
|Ammonizioni
|13
|10
|Fuorigioco
|11
|6
|Contrasti vinti
|44
|53
|Duelli vinti
|354
|308
|Recuperi
|220
|234
Dove vedere Sampdoria-Pescara in tv o in streaming
Partita: Sampdoria–Pescara. Data e orario: domenica 5 ottobre 2025, 17:15. Luogo: Genova, Stadio Luigi Ferraris. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Pescara?
-
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Sampdoria-Pescara?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi trasmette Sampdoria-Pescara in TV/streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Pescara?
-
L’arbitro è Luca Pairetto, assistenti Bercigli e Giuggioli, IV Di Loreto, VAR Aureliano, AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.