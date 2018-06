Sampdoria-Pradè, è divorzio

Se Marco Giampaolo proseguirà la propria avventura sulla panchina della Sampdoria, in seno alla società si registra un’importante e improvvisa partenza. Il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè è infatti in procinto di firmare un contratto di due anni con l’Udinese, lasciando la Sampdoria dove era arrivato nell'ottobre 2016.

Pradè, che in passato ha lavorato anche per Roma e Fiorentina, non aveva partecipato per motivi personali al summit svoltosi settimana scorsa a Roma dal quale era scaturita proprio la permanenza di Giampaolo e al quale avevano preso parte il presidente Ferrero e il direttore sportivo Osti.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 00:00