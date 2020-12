Sampdoria, Ramirez: valigie pronte per l'uruguaiano

Gaston Ramirez è sempre più lontano dalla Sampdoria. Il giocatore uruguaiano già in estate aveva dato i primi cenni di insofferenza: il fatto di non aver voluto prolungare il suo contratto con i blucerchiati era stato un facile indizio per chi sosteneva una sua partenza anticipata.

In più, si può candidamente affermare che Ramirez non stia rendendo come l’anno scorso, perciò la sua situazione contrattuale, l’assenza di dialogo tra le parti per un rinnovo e il fantasma sempre più concreto dell’addio a parametro zero, fanno di Ramirez il candidato ideale per una cessione nel mercato di riparazione.

L’Atalanta potrebbe essere una seria candidata all’acquisto dell’uruguaiano. La lite tra il Papu e Gasp convincerà l’argentino a lasciare Bergamo, ed ecco che la Dea, potrebbe colmare quel vuoto con l’arrivo di Ramirez. Un’altra pista potrebbe essere anche quella legata al Torino: Gaston è un vecchio pallino di Cairo che lo vorrebbe in granata per affiancare Belotti in attacco.

