Sampdoria-Reggiana 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Sampdoria-Reggiana

Sampdoria–Reggiana è sfida che profuma di scontro salvezza nella 18a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati sono 17° con 14 punti in 17 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 16 gol fatti, 24 subiti), gli emiliani occupano il 12° posto a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 21 reti segnate, 23 incassate). Per la Sampdoria tre punti pesanti per risalire, la Reggiana cerca continuità per consolidare la metà classifica.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria arriva tra alti e bassi: vittorie di spessore in casa alternate a stop esterni. La Reggiana ha rallentato nell’ultimo periodo, con qualche ko di troppo che ha frenato la rincorsa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio e il dettaglio degli ultimi cinque risultati.

Sampdoria ok ko ok ko x Reggiana x ko ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 7 punti, la Reggiana 4. Dettaglio gare:

Sampdoria –Juve Stabia 1-0

–Juve Stabia 1-0 Spezia– Sampdoria 1-0

1-0 Sampdoria –Carrarese 3-2

–Carrarese 3-2 Palermo– Sampdoria 1-0

1-0 Calcio Padova–Sampdoria 1-1

Carrarese– Reggiana 0-0

0-0 Reggiana –Frosinone 0-1

–Frosinone 0-1 Mantova– Reggiana 0-1

0-1 Reggiana –Calcio Padova 1-2

–Calcio Padova 1-2 Pescara–Reggiana 2-1

L’arbitro di Sampdoria-Reggiana

Dirige Giuseppe Collu. In questa stagione di Serie B 2025/26 ha arbitrato 2 incontri: 0 rigori concessi, 7 gialli e 1 rosso estratti (media 4,0 cartellini a gara), 53 falli sanzionati e 5 fuorigioco. Al VAR ci sarà Nasca.

Arbitro : Collu

: Collu Assistenti : Niedda – Biffi

: Niedda – Biffi IV : Calzavara

: Calzavara VAR : Nasca

: Nasca AVAR: Mazzoleni

Informazioni interessanti

Tradizione recente in equilibrio tra Sampdoria e Reggiana: i blucerchiati hanno festeggiato entrambe le vittorie nella stagione 2023/24, ma l’ultimo incrocio è finito in parità. A Marassi, dopo quattro successi interni di fila tra A e B, la Sampdoria ha frenato contro i granata nell’agosto 2024 e ora cerca riscatto davanti al proprio pubblico, con la chance di centrare la terza affermazione casalinga consecutiva del suo campionato. La Reggiana, reduce da un periodo in chiaroscuro, vuole invertire la rotta dopo le ultime sconfitte e rimettere in moto la classifica. Occhi puntati su Massimo Coda, faro dell’attacco doriano e uomo-chiave per la produzione offensiva: il suo peso specifico nelle reti della Sampdoria è enorme. Tra i granata spicca l’affidabilità di Giangiacomo Magnani in retroguardia, mentre in avanti diverse soluzioni – da Andrija Novakovich a Manolo Portanova – possono far male nelle ripartenze. Dettagli che promettono una gara a strappi, dove attenzione sulle palle inattive e duelli aerei potrebbero fare la differenza.

Nei precedenti in B: la Sampdoria ha vinto 2 delle 8 sfide con la Reggiana (3 pareggi, 3 sconfitte); l’ultimo confronto è terminato 2-2.

ha vinto 2 delle 8 sfide con la (3 pareggi, 3 sconfitte); l’ultimo confronto è terminato 2-2. A Marassi i blucerchiati sono reduci da uno stop con i granata: cercano di evitare due ko interni di fila con la Reggiana in campionato.

in campionato. La Sampdoria può centrare tre vittorie casalinghe consecutive in B per la prima volta dalla serie tra ottobre e dicembre 2023.

può centrare tre vittorie casalinghe consecutive in B per la prima volta dalla serie tra ottobre e dicembre 2023. La Reggiana viene da due sconfitte di fila e vuole evitare di allungare la striscia negativa.

viene da due sconfitte di fila e vuole evitare di allungare la striscia negativa. Fragilità aerea doriana: la Sampdoria ha incassato il 29% dei gol di testa; la Reggiana ha segnato di testa solo il 5% delle proprie reti.

ha incassato il 29% dei gol di testa; la ha segnato di testa solo il 5% delle proprie reti. Impatto di Massimo Coda : ha partecipato al 69% dei gol blucerchiati (8 reti, 3 assist), dato da top europeo tra prime e seconde divisioni.

: ha partecipato al 69% dei gol blucerchiati (8 reti, 3 assist), dato da top europeo tra prime e seconde divisioni. Solidità granata: tra i difensori non dribblati in B, solo Izzo ha giocato più minuti di Giangiacomo Magnani.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Reggiana

Numeri a confronto: possesso più alto per la Sampdoria (50,2% vs 44,5%), ma maggiore precisione al tiro per la Reggiana (50,8% vs 37,4%). I blucerchiati hanno segnato 16 gol e subito 24; i granata 21 fatti e 23 concessi. Pressione più intensa per la Sampdoria (PPDA 10,5) rispetto alla Reggiana (13,3). Sul fronte difensivo, clean sheet: 2 per i doriani, 5 per gli emiliani.

Giocatori chiave: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (8), miglior assistman a quota 3 Coda e Simone Pafundi. Ammonizioni: Liam Henderson guida con 7 gialli; rossi per Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1 a testa). In porta, Simone Ghidotti vanta 2 clean sheet. Nella Reggiana comanda la classifica marcatori interna Manolo Portanova (3), top assist Manuel Marras (4), più ammoniti Andrea Papetti e Manuel Marras (5), un rosso per Charlys Matheus. Tra i pali, Edoardo Motta ha già firmato 5 clean sheet.

Sampdoria Reggiana Partite giocate 17 17 Vittorie 3 5 Pareggi 5 5 Sconfitte 9 7 Gol fatti 16 21 Gol subiti 24 23 Possesso palla (%) 50,2 44,5 Precisione al tiro (%) 37,4 50,8 PPDA (pressing) 10,5 13,3 Clean sheet 2 5 Cartellini gialli (squadra) 37 37 Cartellini rossi (squadra) 2 1 Capocannoniere Coda 8 Portanova 3 Top assist Coda/Pafundi 3 Marras 4 Portiere: clean sheet Ghidotti 2 Motta 5

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Reggiana e a che ora? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 (ora italiana). Dove si gioca Sampdoria-Reggiana? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Reggiana? L’arbitro è Giuseppe Collu; assistenti Niedda e Biffi; IV Calzavara; VAR Nasca; AVAR Mazzoleni.