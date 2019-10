Sampdoria-Roma 2019-2020, probabili formazioni

Il maltempo potrebbe portare al rinvio della partita di domenica del Ferraris tra la Sampdoria e la Roma: le squadre dovrebbero scendere in campo alle 15. Prima in blucerchiato per Claudio Ranieri, Paulo Fonseca in tribuna per squalifica.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, A.Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; E.Rigoni, Quagliarella, Caprari.

A disposizione: Falcone, Chabot, Colley, Regini, Depaoli, Barreto, Bertolacci, Leris, Ramirez, Bonazzoli, Gabbiadini, Maroni.

Allenatore: Ranieri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo, Kalinic.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Antonucci, Perotti, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 15:19