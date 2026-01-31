Sampdoria-Spezia 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Sampdoria-Spezia

Il 31 gennaio 2026 alle 19.30, al Luigi Ferraris di Genova, va in scena Sampdoria–Spezia, valida per la 22a giornata della Serie B 2025/26. È un vero scontro salvezza: i blucerchiati sono 18° con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol fatti, 28 subiti), gli aquilotti 15° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol segnati, 28 incassati). Pressione altissima per entrambe: equilibrio nei numeri, margini sottili e posta in palio pesantissima al Ferraris.

Le ultime partite giocate

Sampdoria in ripresa davanti al proprio pubblico e più solida nelle ultime uscite interne; Spezia altalenante, con colpi pesanti in casa ma qualche difficoltà recente lontano dal Picco. Trend che al Ferraris potrebbe fare la differenza, con ritmi e dettagli a decidere l’inerzia.

Sampdoria x ok ko x x Spezia ko ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 6 punti; lo Spezia ha messo insieme 6 punti. Dettaglio:

Sampdoria

Calcio Padova-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Reggiana 2-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0

Spezia

Frosinone-Spezia 2-1; Spezia-Pescara 2-1; Südtirol-Spezia 2-1; Palermo-Spezia 1-0; Spezia-Avellino 1-0

L’arbitro di Sampdoria-Spezia

Al Luigi Ferraris dirige Marco Di Bello. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 3 gare con 1 rigore concesso, 11 cartellini gialli e nessun rosso, per una media di 3,6 ammonizioni a partita. Al VAR Serra, con una squadra arbitrale esperta per un derby che promette intensità.

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: SCATRAGLI – FONTANI

– IV Ufficiale: AYROLDI

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

Informazioni interessanti

Derby ligure dal sapore forte tra Sampdoria e Spezia, con incroci recenti che raccontano un equilibrio teso e punte di orgoglio. Gli aquilotti hanno costruito una serie positiva nei derby, blindando spesso la porta; i blucerchiati, però, al Ferraris hanno ritrovato passo e punti, e sognano un filotto interno che può cambiare la classifica. Occhio ai dettagli: lo Spezia ha cominciato l’anno con qualche inciampo fuori casa, mentre alcuni protagonisti tendono a esaltarsi proprio in questa sfida. Fabio Depaoli ha già firmato una doppietta contro lo Spezia, segnale di un feeling speciale col derby; dall’altra parte Gabriele Artistico ha nel mirino le rivali liguri e all’andata ha già colpito. Ritmo, contrasti e pallini tattici come il pressing (PPDA vicino alla soglia dei 10-11) saranno determinanti. La chiave potrebbe stare nelle palle inattive e nelle transizioni: percentuali di tiro e precisione al cross indicano margini sottili, dove un episodio pesa come un macigno.

Dopo il k.o. del primo incrocio in B nel 2023, lo Spezia è rimasto imbattuto negli ultimi quattro confronti con la Sampdoria (2V, 2N), sempre senza subire gol.

è rimasto imbattuto negli ultimi quattro confronti con la (2V, 2N), sempre senza subire gol. La Sampdoria non vince da sei derby liguri in Serie B: tre pari e tre k.o. nel parziale; l’ultimo successo nel 2023 fu proprio contro lo Spezia .

non vince da sei derby liguri in Serie B: tre pari e tre k.o. nel parziale; l’ultimo successo nel 2023 fu proprio contro lo . Lo Spezia è imbattuto da cinque derby liguri in cadetteria (3V, 2N), con porta inviolata in tutti; non ha mai infilato quattro successi di fila contro una rivale regionale.

è imbattuto da cinque derby liguri in cadetteria (3V, 2N), con porta inviolata in tutti; non ha mai infilato quattro successi di fila contro una rivale regionale. Blucerchiati in rampa al Ferraris : 10 punti nelle ultime quattro interne e chance di allungare la striscia positiva casalinga come non accadeva dal 2012.

: 10 punti nelle ultime quattro interne e chance di allungare la striscia positiva casalinga come non accadeva dal 2012. Avvio 2026 amaro in trasferta per lo Spezia : due k.o. esterni di fila e pericolo del tris, evento che non si vede dal 1946 in Serie B.

: due k.o. esterni di fila e pericolo del tris, evento che non si vede dal 1946 in Serie B. Fabio Depaoli ha firmato una delle sue due doppiette in B proprio contro lo Spezia : avversario che gli porta fortuna.

ha firmato una delle sue due doppiette in B proprio contro lo : avversario che gli porta fortuna. Gabriele Artistico ha segnato tre degli ultimi cinque gol in B a squadre liguri, inclusa la Sampdoria all’andata.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Spezia

Numeri vicini e partita da dettagli: possesso palla leggermente a favore della Sampdoria (49,9% vs 46,5%), mentre la precisione al tiro sorride allo Spezia (50,98% vs 39,51%). Stesso passivo difensivo (28 gol subiti a testa), con più clean sheet per gli aquilotti (5 a 3). Pressioni simili (PPDA 10,3 Samp e 11,3 Spezia), cartellini in linea ma rossi più frequenti per gli ospiti. Gara che può decidersi su palle inattive e gestione dell’errore.

Focus giocatori: per la Sampdoria il riferimento è Massimo Coda (9 gol), con fantasia e rifinitura di Simone Pafundi e Massimo Coda (3 assist a testa). Più ammonito: Liam Henderson (9 gialli); rossi: Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1). Tra i pali, Simone Ghidotti ha collezionato 2 clean sheet (più 1 per Tommaso Martinelli). Nello Spezia uomo-copertina Gabriele Artistico (4 gol); miglior assistman a quota 2: Pietro Beruatto, Salvatore Esposito, Ádám Nagy, Vanja Vlahovic. Più ammonito: Francesco Cassata (6); espulsi a quota 1, tra gli altri, Petko Hristov, Luca Vignali, Fellipe Jack Pacheco, Francesco Cassata. In porta spicca Diego Mascardi (3 clean sheet), con contributi di Mouhamadou Sarr e Boris Radunovic (1 a testa).

Sampdoria Spezia Partite giocate 21 21 Vittorie 4 5 Pareggi 7 5 Sconfitte 10 11 Gol fatti 20 19 Gol subiti 28 28 Possesso palla (%) 49,9 46,5 Precisione al tiro (%) 39,51 50,98 Clean sheet 3 5 Cartellini gialli 47 43 Cartellini rossi 2 6 PPDA 10,3 11,3 Fuorigioco 43 32 Capocannoniere Massimo Coda 9 Gabriele Artistico 4 Top assist Simone Pafundi 3; Massimo Coda 3 Beruatto, Esposito, Nagy, V. Vlahovic 2

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Spezia e a che ora è il calcio d’inizio? Sampdoria-Spezia si gioca il 31 gennaio 2026 alle ore 19:30 (22a giornata di Serie B 2025/26). Dove si gioca Sampdoria-Spezia? La partita si disputa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Spezia? L’arbitro designato è Marco Di Bello, con assistenti Scatragli e Fontani; IV Ayroldi, VAR Serra, AVAR Marini.