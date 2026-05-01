Sampdoria-Südtirol 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Südtirol: arbitro, ultimi risultati, giocatori chiave e dove si gioca.

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Sampdoria e Südtirol si affrontano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova nella 37a giornata di Serie B 2025-26. È una sfida di metà classifica dal peso specifico alto: i blucerchiati sono 12° con 41 punti (10 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 34 gol fatti, 47 subiti), gli altoatesini 13° a quota 40 (8 vittorie, 16 pareggi, 12 sconfitte; 37 gol segnati, 46 incassati). Gara da nervi saldi: la Sampdoria cerca slancio interno, il Südtirol punti pesanti per blindare la tranquillità. Appuntamento al Ferraris, data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.

Le ultime partite giocate

Sampdoria in crescita e concreta: tre vittorie nelle ultime cinque. Südtirol in difficoltà recente, con due pareggi e tre sconfitte, ma capace di giocare duro nei duelli e colpire sulle palle alte. L’inerzia pende verso i blucerchiati, chiamati però a confermarsi davanti al proprio pubblico.

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Sampdoria ok ok ok ko x Südtirol ko x x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 10 punti, il Südtirol 2. Dettaglio risultati:

Sampdoria

Sampdoria-Avellino 2-1; Sampdoria-Empoli 1-0; Pescara-Sampdoria 1-2; Sampdoria-Monza 0-3; Cesena-Sampdoria 0-0

Südtirol

Südtirol-Frosinone 1-3; Cesena-Südtirol 1-1; Südtirol-Modena 1-1; Spezia-Südtirol 6-1; Südtirol-Mantova 0-3

L’arbitro di Sampdoria-Südtirol

La gara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 4 incontri: 1 rigore assegnato, 20 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, per una media di 5,7 cartellini a partita. Direzione di gara energica e senza timori nel gestire i cartellini.

Arbitro: Matteo Marchetti

Assistenti: Di Giacinto – Galimberti

IV: Bianchi

VAR: Serra

AVAR: Manganiello

Informazioni interessanti sul match

Storia recente a tinte biancorosse: il Südtirol ha spesso messo in difficoltà la Sampdoria in cadetteria, anche se i blucerchiati hanno strappato l’ultimo sorriso al Ferraris grazie a Lorenzo Venuti. La squadra di Marassi arriva da uno stop interno e dovrà evitare di infilare un secondo ko casalingo consecutivo senza segnare, evento rarissimo nella sua storia in B. Dall’altra parte, agli altoatesini può bastare un punto per archiviare la pratica retrocessione diretta. Il confronto promette tanti duelli: sono tra le formazioni più ‘fisiche’ della categoria e il gioco aereo è uno dei tratti distintivi del Südtirol. Focus sui protagonisti: Massimo Coda insegue la doppia cifra stagionale, mentre Daniele Casiraghi contro i blucerchiati ha uno score personale da ricordare. Ritmo, contrasti e attenzione sulle palle inattive: la partita potrebbe decidersi nei dettagli.

Nei 5 incroci in B, il Südtirol ha vinto 4 volte: la Sampdoria ha rotto il tabù nell’ultimo confronto al Ferraris (1-0 firmato Lorenzo Venuti ).

ha vinto 4 volte: la ha rotto il tabù nell’ultimo confronto al Ferraris (1-0 firmato ). La Sampdoria evita un doppio ko interno senza segnare in Serie B da oltre vent’anni: servirà precisione sotto porta.

evita un doppio ko interno senza segnare in Serie B da oltre vent’anni: servirà precisione sotto porta. Al Südtirol potrebbe bastare un pareggio per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta.

potrebbe bastare un pareggio per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta. Duelli a tutto campo: Südtirol e Sampdoria sono ai vertici per contrasti ingaggiati in B; gli altoatesini primeggiano anche nei duelli aerei vinti.

e sono ai vertici per contrasti ingaggiati in B; gli altoatesini primeggiano anche nei duelli aerei vinti. Massimo Coda è a quota 9 reti: l’obiettivo sono le 10 in regular season, traguardo già centrato più volte in carriera.

è a quota 9 reti: l’obiettivo sono le 10 in regular season, traguardo già centrato più volte in carriera. Daniele Casiraghi ha già segnato 3 volte in 5 presenze contro la Sampdoria, a bersaglio in tre gare diverse.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Südtirol

Numeri a confronto: la Sampdoria tiene più palla (possesso 49,9% contro 40,3%) e costruisce con maggiore pulizia (precisione passaggi 78,9% vs 66,6%). Il Südtirol però è più verticale e diretto: tanti duelli (4095) e dominio nel gioco aereo (858 duelli aerei vinti). In zona gol i biancorossi hanno segnato di più (37 a 34) e trovano l’11° centro di testa, mentre la Sampdoria è a 4. Tiri nello specchio simili per precisione (39,2% Sampdoria vs 40,5% Südtirol). Pulizia difensiva: 8 clean sheet per entrambe.

Focus giocatori: per la Sampdoria capocannoniere Massimo Coda (9), a seguire Matteo Brunori (4). Uomo assist blucerchiato: Massimo Coda e Matteo Brunori (3). Ammonizioni: record a Liam Henderson (12); rossi: un cartellino a testa per Jordan Ferri, Matteo Palma e Luigi Cherubini. Tra i pali: 8 clean sheet complessivi, con Tommaso Martinelli a quota 6 e Simone Ghidotti a 2. Nel Südtirol guida la classifica marcatori un tandem: Silvio Merkaj (9) e Emanuele Pecorino (9); top assist Daniele Casiraghi (7) e Salvatore Molina (4). Ammoniti: 7 a testa per Simone Tronchin, Silvio Merkaj e Simone Davì; espulsi: uno per Raphael Kofler, Simone Tronchin, Karim Zedadka, Silvio Merkaj e Fabian Tait. In porta spicca Marius Adamonis con 7 clean sheet.

Sampdoria Südtirol Partite giocate 36 36 Vittorie 10 8 Pareggi 11 16 Sconfitte 15 12 Gol fatti 34 37 Gol subiti 47 46 Possesso palla (%) 49,9 40,3 Shooting accuracy (%) 39,2 40,5 PPDA 10,4 11,8 Duelli aerei vinti 689 858 Gol di testa 4 11 Clean sheet 8 8 Cartellini gialli 85 82 Cartellini rossi 4 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Südtirol? Match della 37a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consulta il calendario per gli aggiornamenti. Dove si gioca Sampdoria-Südtirol? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Südtirol? Matteo Marchetti. Assistenti: Di Giacinto e Galimberti; IV ufficiale: Bianchi; VAR: Serra; AVAR: Manganiello.