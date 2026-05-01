Sampdoria-Südtirol 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria e Südtirol si affrontano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova nella 37a giornata di Serie B 2025-26. È una sfida di metà classifica dal peso specifico alto: i blucerchiati sono 12° con 41 punti (10 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 34 gol fatti, 47 subiti), gli altoatesini 13° a quota 40 (8 vittorie, 16 pareggi, 12 sconfitte; 37 gol segnati, 46 incassati). Gara da nervi saldi: la Sampdoria cerca slancio interno, il Südtirol punti pesanti per blindare la tranquillità. Appuntamento al Ferraris, data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Südtirol
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Südtirol
Le ultime partite giocate
Sampdoria in crescita e concreta: tre vittorie nelle ultime cinque. Südtirol in difficoltà recente, con due pareggi e tre sconfitte, ma capace di giocare duro nei duelli e colpire sulle palle alte. L’inerzia pende verso i blucerchiati, chiamati però a confermarsi davanti al proprio pubblico.
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Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 10 punti, il Südtirol 2. Dettaglio risultati:
- Sampdoria
Sampdoria-Avellino 2-1; Sampdoria-Empoli 1-0; Pescara-Sampdoria 1-2; Sampdoria-Monza 0-3; Cesena-Sampdoria 0-0
- Südtirol
Südtirol-Frosinone 1-3; Cesena-Südtirol 1-1; Südtirol-Modena 1-1; Spezia-Südtirol 6-1; Südtirol-Mantova 0-3
L’arbitro di Sampdoria-Südtirol
La gara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 4 incontri: 1 rigore assegnato, 20 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, per una media di 5,7 cartellini a partita. Direzione di gara energica e senza timori nel gestire i cartellini.
- Arbitro: Matteo Marchetti
- Assistenti: Di Giacinto – Galimberti
- IV: Bianchi
- VAR: Serra
- AVAR: Manganiello
Informazioni interessanti sul match
Storia recente a tinte biancorosse: il Südtirol ha spesso messo in difficoltà la Sampdoria in cadetteria, anche se i blucerchiati hanno strappato l’ultimo sorriso al Ferraris grazie a Lorenzo Venuti. La squadra di Marassi arriva da uno stop interno e dovrà evitare di infilare un secondo ko casalingo consecutivo senza segnare, evento rarissimo nella sua storia in B. Dall’altra parte, agli altoatesini può bastare un punto per archiviare la pratica retrocessione diretta. Il confronto promette tanti duelli: sono tra le formazioni più ‘fisiche’ della categoria e il gioco aereo è uno dei tratti distintivi del Südtirol. Focus sui protagonisti: Massimo Coda insegue la doppia cifra stagionale, mentre Daniele Casiraghi contro i blucerchiati ha uno score personale da ricordare. Ritmo, contrasti e attenzione sulle palle inattive: la partita potrebbe decidersi nei dettagli.
- Nei 5 incroci in B, il Südtirol ha vinto 4 volte: la Sampdoria ha rotto il tabù nell’ultimo confronto al Ferraris (1-0 firmato Lorenzo Venuti).
- La Sampdoria evita un doppio ko interno senza segnare in Serie B da oltre vent’anni: servirà precisione sotto porta.
- Al Südtirol potrebbe bastare un pareggio per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta.
- Duelli a tutto campo: Südtirol e Sampdoria sono ai vertici per contrasti ingaggiati in B; gli altoatesini primeggiano anche nei duelli aerei vinti.
- Massimo Coda è a quota 9 reti: l’obiettivo sono le 10 in regular season, traguardo già centrato più volte in carriera.
- Daniele Casiraghi ha già segnato 3 volte in 5 presenze contro la Sampdoria, a bersaglio in tre gare diverse.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Südtirol
Numeri a confronto: la Sampdoria tiene più palla (possesso 49,9% contro 40,3%) e costruisce con maggiore pulizia (precisione passaggi 78,9% vs 66,6%). Il Südtirol però è più verticale e diretto: tanti duelli (4095) e dominio nel gioco aereo (858 duelli aerei vinti). In zona gol i biancorossi hanno segnato di più (37 a 34) e trovano l’11° centro di testa, mentre la Sampdoria è a 4. Tiri nello specchio simili per precisione (39,2% Sampdoria vs 40,5% Südtirol). Pulizia difensiva: 8 clean sheet per entrambe.
Focus giocatori: per la Sampdoria capocannoniere Massimo Coda (9), a seguire Matteo Brunori (4). Uomo assist blucerchiato: Massimo Coda e Matteo Brunori (3). Ammonizioni: record a Liam Henderson (12); rossi: un cartellino a testa per Jordan Ferri, Matteo Palma e Luigi Cherubini. Tra i pali: 8 clean sheet complessivi, con Tommaso Martinelli a quota 6 e Simone Ghidotti a 2. Nel Südtirol guida la classifica marcatori un tandem: Silvio Merkaj (9) e Emanuele Pecorino (9); top assist Daniele Casiraghi (7) e Salvatore Molina (4). Ammoniti: 7 a testa per Simone Tronchin, Silvio Merkaj e Simone Davì; espulsi: uno per Raphael Kofler, Simone Tronchin, Karim Zedadka, Silvio Merkaj e Fabian Tait. In porta spicca Marius Adamonis con 7 clean sheet.
|Sampdoria
|Südtirol
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|10
|8
|Pareggi
|11
|16
|Sconfitte
|15
|12
|Gol fatti
|34
|37
|Gol subiti
|47
|46
|Possesso palla (%)
|49,9
|40,3
|Shooting accuracy (%)
|39,2
|40,5
|PPDA
|10,4
|11,8
|Duelli aerei vinti
|689
|858
|Gol di testa
|4
|11
|Clean sheet
|8
|8
|Cartellini gialli
|85
|82
|Cartellini rossi
|4
|5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Südtirol?
-
Match della 37a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consulta il calendario per gli aggiornamenti.
- Dove si gioca Sampdoria-Südtirol?
-
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Südtirol?
-
Matteo Marchetti. Assistenti: Di Giacinto e Galimberti; IV ufficiale: Bianchi; VAR: Serra; AVAR: Manganiello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.