La sfida Sampdoria-Torino, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma, al Ferraris, alle 15.00 di oggi, sarebbe a rischio rinvio a causa delle avverse condizioni meteo (a Genova è allerta araancione per le forti piogge).

Se la gara non dovesse essere disputata, non potrebbe essere programmata nelle successiva 48 ore, in quanto è in arrivo un turno infrasettimanale. Si attende una decisione definitiva a stretto giro.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 09:16