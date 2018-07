Sampdoria, ufficiale Torreira all'Arsenal

Lucas Torreira è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal.

Il centrocampista uruguaiano si trasferisce in Premier League dalla Sampdoria per 30 milioni di euro e con un ingaggio da 3 milioni a stagione per cinque anni.

Ecco il comunicato della società blucerchiata:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Arsenal F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Sebastián Torreira.

Al centrocampista uruguayano – 74 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società, orgogliosi di aver puntato su di lui e di averlo lanciato nel grande calcio”.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 17:05