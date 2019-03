Sampdoria, un calciatore non sarà riscattato

Con l’obiettivo Europa da raggiungere, la pausa delle nazionali è un momento propizio per pensare al futuro in casa Sampdoria.

I dirigenti blucerchiati stanno riflettendo sui riscatti legati a tre calciatori in organico nella rosa di Marco Giampaolo.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, se per Gregoire Defrel e Riccardo Saponara sembra tutto fatto con il versamento in programma, rispettivamente a Roma e Fiorentina, di 12,75 e 9 milioni di euro.

Lorenzo Tonelli, invece, non sarà riscattato dal Napoli. L’accordo fra le due società prevede l’obbligo di riscatto alla 21esima presenza con i liguri, che non stanno facendo giocare il centrale difensivo per non far scattare l’obbligo di riscatto.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 22:00