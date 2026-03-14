Sampdoria-Venezia 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Venezia: orario, arbitro, forma recente e dati squadra-giocatori

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Sampdoria – Venezia è il testa-coda della 30ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova sabato 14 marzo 2026 alle 19:30. I blucerchiati sono 15° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 29 gol fatti, 40 subiti), mentre i lagunari guidano la classifica al 1° posto con 63 punti (19 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 60 reti segnate, 25 incassate). Sfida dal peso specifico enorme: la Sampdoria cerca punti-salvezza contro una capolista Venezia in corsa diretta promozione.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria arriva da settimane altalenanti, con un lampo casalingo seguito da inciampi pesanti in trasferta. Il Venezia, invece, viaggia a grande ritmo: goleade, porta spesso inviolata e fiducia crescente anche lontano dal Penzo. Ecco l’andamento delle ultime cinque:

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Sampdoria

Sampdoria-Calcio Padova 1-0

Mantova-Sampdoria 2-1

Sampdoria-Bari 0-2

Juve Stabia-Sampdoria 1-1

Frosinone-Sampdoria 3-0

Venezia

Cesena-Venezia 0-4

Venezia-Pescara 3-2

Südtirol-Venezia 1-1

Venezia-Avellino 4-0

Venezia-Reggiana 2-0

L’arbitro di Sampdoria-Venezia

Sampdoria-Venezia sarà diretta da Ermanno Feliciani. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, 16 ammonizioni e nessuna espulsione, per una media di 4,0 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Di Paolo.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: VOTTA – BITONTI

IV Ufficiale: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUALTIERI

Informazioni interessanti

La sfida propone incroci caldi e trend opposti. La Sampdoria ha cominciato bene la serie di confronti con il Venezia in cadetteria, ma nelle ultime stagioni i lagunari hanno ribaltato l’inerzia e si presentano da capolista, con passo sicuro soprattutto lontano da casa. A Marassi, però, la storia recente racconta partite ricche di gol e pochi compromessi: quando blucerchiati e arancioneroverdi si incrociano qui, spesso lo spettacolo non manca. Occhio ai tiri da fuori: entrambe amano colpire dalla distanza. Tra i protagonisti annunciati, spiccano bomber e uomini d’estro: Matteo Brunori ha un feeling speciale con i lagunari, mentre Andrea Adorante vive un periodo prolifico, specie in trasferta. In palio c’è molto: per la Doria punti pesanti per respirare, per il Venezia l’inerzia giusta verso il traguardo promozione.

Serie in equilibrio ribaltato: dopo un buon avvio nei precedenti, la Sampdoria ha perso le ultime quattro contro il Venezia ; i lagunari cercano un quinto acuto consecutivo.

ha perso le ultime quattro contro il ; i lagunari cercano un quinto acuto consecutivo. Marassi è terra di verdetti: in B, nei tre incroci al Ferraris non si è mai pareggiato; due sorrisi Doria e un colpo esterno Venezia, con bottino di reti favorevole ai blucerchiati.

Momenti di forma contrapposti: la Sampdoria ha raccolto un punto nelle ultime quattro gare, mentre il Venezia è imbattuto fuori casa da otto trasferte (6V, 2N).

ha raccolto un punto nelle ultime quattro gare, mentre il è imbattuto fuori casa da otto trasferte (6V, 2N). Record nel mirino per gli arancioneroverdi: con un risultato utile a Genova, il Venezia può eguagliare la sua seconda striscia esterna più lunga in B (nove gare, 1957).

può eguagliare la sua seconda striscia esterna più lunga in B (nove gare, 1957). Arma dalla distanza: la Sampdoria ha già segnato otto gol da fuori, ma il Venezia fa ancora meglio in campionato.

ha già segnato otto gol da fuori, ma il fa ancora meglio in campionato. Curiosità-bomber: Matteo Brunori ha già colpito quattro volte il Venezia in B; nel suo score spicca anche una storica tripletta al Penzo.

ha già colpito quattro volte il in B; nel suo score spicca anche una storica tripletta al Penzo. Uomo in striscia: Andrea Adorante ha realizzato quattro gol nelle ultime cinque uscite esterne; a Marassi conosce la via del gol.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Venezia

Nella fotografia dei numeri, il Venezia primeggia per produzione offensiva e solidità: 60 gol segnati e 25 subiti, possesso medio del 63,1% e 12 clean sheet. La Sampdoria segna meno (29) e incassa di più (40), con possesso del 50,3% e 5 gare a porta inviolata. Precisione al tiro: Doria 39,6% nello specchio, Venezia 47,6%. Pressione più alta per i lagunari (PPDA 7,8) rispetto ai blucerchiati (10,5).

Focus giocatori: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (9 gol); primato assist condiviso con Massimo Coda e Matteo Brunori (3). Ammontare cartellini: più ammonito Liam Henderson (12 gialli), più espulso Jordan Ferri (1 rosso). Tra i portieri, spicca Tommaso Martinelli con 3 clean sheet. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (13) davanti a John Yeboah (9) e Gianluca Busio (7); top assist John Yeboah (7) e Enrique Pérez (6). Più ammonito Enrique Pérez (7), espulso John Yeboah (1). Tra i pali, dominio Filip Stankovic con 12 clean sheet.

Sampdoria Venezia Partite giocate 29 29 Vittorie 7 19 Pareggi 9 6 Sconfitte 13 4 Gol fatti 29 60 Gol subiti 40 25 Possesso palla % 50,3 63,1 Tiri in porta (totali) 106 171 Precisione tiri in porta % 39,6 47,6 Clean sheet 5 12 Cartellini gialli 68 52 Cartellini rossi 3 4 PPDA (pressing) 10,5 7,8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Venezia? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Sampdoria-Venezia? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Venezia? L’arbitro è Ermanno Feliciani, con assistenti Votta e Bitonti; IV ufficiale Crezzini, VAR Di Paolo e AVAR Gualtieri.