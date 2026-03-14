Sampdoria-Venezia 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria – Venezia è il testa-coda della 30ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova sabato 14 marzo 2026 alle 19:30. I blucerchiati sono 15° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 29 gol fatti, 40 subiti), mentre i lagunari guidano la classifica al 1° posto con 63 punti (19 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 60 reti segnate, 25 incassate). Sfida dal peso specifico enorme: la Sampdoria cerca punti-salvezza contro una capolista Venezia in corsa diretta promozione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Venezia
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Venezia
Le ultime partite giocate
La Sampdoria arriva da settimane altalenanti, con un lampo casalingo seguito da inciampi pesanti in trasferta. Il Venezia, invece, viaggia a grande ritmo: goleade, porta spesso inviolata e fiducia crescente anche lontano dal Penzo. Ecco l’andamento delle ultime cinque:
- Sampdoria
- Sampdoria-Calcio Padova 1-0
- Mantova-Sampdoria 2-1
- Sampdoria-Bari 0-2
- Juve Stabia-Sampdoria 1-1
- Frosinone-Sampdoria 3-0
- Venezia
- Cesena-Venezia 0-4
- Venezia-Pescara 3-2
- Südtirol-Venezia 1-1
- Venezia-Avellino 4-0
- Venezia-Reggiana 2-0
L’arbitro di Sampdoria-Venezia
Sampdoria-Venezia sarà diretta da Ermanno Feliciani. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, 16 ammonizioni e nessuna espulsione, per una media di 4,0 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Di Paolo.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: VOTTA – BITONTI
- IV Ufficiale: CREZZINI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: GUALTIERI
Informazioni interessanti
La sfida propone incroci caldi e trend opposti. La Sampdoria ha cominciato bene la serie di confronti con il Venezia in cadetteria, ma nelle ultime stagioni i lagunari hanno ribaltato l’inerzia e si presentano da capolista, con passo sicuro soprattutto lontano da casa. A Marassi, però, la storia recente racconta partite ricche di gol e pochi compromessi: quando blucerchiati e arancioneroverdi si incrociano qui, spesso lo spettacolo non manca. Occhio ai tiri da fuori: entrambe amano colpire dalla distanza. Tra i protagonisti annunciati, spiccano bomber e uomini d’estro: Matteo Brunori ha un feeling speciale con i lagunari, mentre Andrea Adorante vive un periodo prolifico, specie in trasferta. In palio c’è molto: per la Doria punti pesanti per respirare, per il Venezia l’inerzia giusta verso il traguardo promozione.
- Serie in equilibrio ribaltato: dopo un buon avvio nei precedenti, la Sampdoria ha perso le ultime quattro contro il Venezia; i lagunari cercano un quinto acuto consecutivo.
- Marassi è terra di verdetti: in B, nei tre incroci al Ferraris non si è mai pareggiato; due sorrisi Doria e un colpo esterno Venezia, con bottino di reti favorevole ai blucerchiati.
- Momenti di forma contrapposti: la Sampdoria ha raccolto un punto nelle ultime quattro gare, mentre il Venezia è imbattuto fuori casa da otto trasferte (6V, 2N).
- Record nel mirino per gli arancioneroverdi: con un risultato utile a Genova, il Venezia può eguagliare la sua seconda striscia esterna più lunga in B (nove gare, 1957).
- Arma dalla distanza: la Sampdoria ha già segnato otto gol da fuori, ma il Venezia fa ancora meglio in campionato.
- Curiosità-bomber: Matteo Brunori ha già colpito quattro volte il Venezia in B; nel suo score spicca anche una storica tripletta al Penzo.
- Uomo in striscia: Andrea Adorante ha realizzato quattro gol nelle ultime cinque uscite esterne; a Marassi conosce la via del gol.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Venezia
Nella fotografia dei numeri, il Venezia primeggia per produzione offensiva e solidità: 60 gol segnati e 25 subiti, possesso medio del 63,1% e 12 clean sheet. La Sampdoria segna meno (29) e incassa di più (40), con possesso del 50,3% e 5 gare a porta inviolata. Precisione al tiro: Doria 39,6% nello specchio, Venezia 47,6%. Pressione più alta per i lagunari (PPDA 7,8) rispetto ai blucerchiati (10,5).
Focus giocatori: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (9 gol); primato assist condiviso con Massimo Coda e Matteo Brunori (3). Ammontare cartellini: più ammonito Liam Henderson (12 gialli), più espulso Jordan Ferri (1 rosso). Tra i portieri, spicca Tommaso Martinelli con 3 clean sheet. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (13) davanti a John Yeboah (9) e Gianluca Busio (7); top assist John Yeboah (7) e Enrique Pérez (6). Più ammonito Enrique Pérez (7), espulso John Yeboah (1). Tra i pali, dominio Filip Stankovic con 12 clean sheet.
|Sampdoria
|Venezia
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|7
|19
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|13
|4
|Gol fatti
|29
|60
|Gol subiti
|40
|25
|Possesso palla %
|50,3
|63,1
|Tiri in porta (totali)
|106
|171
|Precisione tiri in porta %
|39,6
|47,6
|Clean sheet
|5
|12
|Cartellini gialli
|68
|52
|Cartellini rossi
|3
|4
|PPDA (pressing)
|10,5
|7,8
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Venezia?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Sampdoria-Venezia?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Venezia?
-
L’arbitro è Ermanno Feliciani, con assistenti Votta e Bitonti; IV ufficiale Crezzini, VAR Di Paolo e AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.