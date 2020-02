Sampdoria-Verona 2019-20: le probabili formazioni

Sarà la sfida del Ferraris tra la Sampdoria e l’Hellas Verona a chiudere la ventiseiesima giornata di serie A.

Squadre in campo alle 20.45 di lunedì, Ranieri non potrà fare affidamento su Murru e Ramirez, appiedati dal Giudice Sportivo; per lo stesso motivo niente ritorno a Marassi per l’ex genoano Miguel Veloso, ora perno del centrocampo degli scaligeri.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Yoshida, Barreto, Leris, Thorsby, Bertolacci, Linetty, Bonazzoli, Maroni, La Gumina.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric. A disposizione: A. Berardi, Radunovic, Bocchetti, Empereur, Faraoni, Dimarco, Dawidowicz, Badu, Eysseric, Di Carmine, Pazzini, Salcedo.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 16:10