Sampdoria: via al valzer degli attaccanti

Manolo Gabbiadini, reduce da un finale di stagione ad alti livelli con la maglia della Sampdoria, potrebbe nuovamente lasciare non solo Genova ma la serie A.

‘Il Secolo XIX’ ha fatto il punto sul mercato degli attaccanti che potrebbe interessare in queste settimane i blucerchiati, e tra le altre vicende spicca quella del centravanti bergamasco. Che da un lato non è incedibile e dall’altro si è rivalutato, tanto da trasformarsi in uno dei potenziali “sacrificabili” del presidente Ferrero.

La Sampdoria ovviamente opererebbe anche in ingresso per sopperire alla sua partenza, e secondo il quotidiano ligure sono due i nomi attualmente al vaglio: il primo è quello di Ernesto Torregrossa, che dopo un buon impatto con la serie A potrebbe non fare ritorno in cadetteria insieme al Brescia. Il secondo invece conduce al Lask Linz, che ben si è comportato in Europa League e che ha visto l’esplosione di Marko Raguz, profilo che interessa non poco sotto la Lanterna.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 09:37