Sampdoria-Virtus Entella, 20a giornata Serie B 2025-26: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Virtus Entella è un vero scontro salvezza della 20a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Luigi Ferraris di Genova, sabato alle 16:15. In classifica la Sampdoria è 16ª con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 19 gol segnati, 27 subiti), mentre la Virtus Entella occupa il 15° posto con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 17 gol fatti, 26 incassati). Derby ligure dal peso specifico enorme: punti pesanti per respirare, identità da consolidare e fragilità da mascherare.
Le ultime partite giocate
La Sampdoria alterna lampi e pause ma ha ritrovato ritmo al Ferraris; la Virtus Entella ha appena interrotto una striscia negativa, ma fuori casa fatica a incidere. Bilancio recente: blucerchiati più presenti in zona gol, Entella che concede molto sui dettagli.
|Sampdoria
|ok
|ko
|x
|ok
|ko
|Virtus Entella
|ko
|ko
|x
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Sampdoria ha raccolto 7 punti; la Virtus Entella ne ha fatti 4. Dettaglio risultati:
- Sampdoria
Sampdoria–Carrarese 3-2; Palermo–Sampdoria 1-0; Calcio Padova–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Reggiana 2-1; Avellino–Sampdoria 2-1
- Virtus Entella
Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Virtus Entella–Südtirol 1-1; Venezia–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Monza 1-0
L’arbitro di Sampdoria-Virtus Entella
Sul prato del Luigi Ferraris dirigerà il signor Juan Luca Sacchi. Squadra arbitrale: assistenti Vecchi e El Filali, IV ufficiale Tremolada, al VAR Giua con AVAR Cosso. In questa stagione di Serie B, Sacchi ha tenuto una media severa: 4 gare dirette, 3 rigori fischiati, 19 ammonizioni e 3 espulsioni, per una media di circa 5,7 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
Derby ligure dal sapore forte: all’andata la Virtus Entella si è imposta 3-1, e ora sogna uno storico bis vincendo entrambe le sfide stagionali contro una rivale della regione. La Sampdoria arriva da una delle partenze più complicate della sua storia in B, ma il Ferraris è tornato a pulsare: tre vittorie consecutive in casa e la chance di allungare la serie. Dall’altra parte, i biancocelesti hanno interrotto il digiuno battendo il Monza, e cercano continuità esterna. Occhio ai piazzati: l’Entella è fragile sulle palle inattive, mentre i blucerchiati hanno armi pesanti in area. Riflettori su Massimo Coda, spesso decisivo contro i chiavaresi, e sul sorprendente difensore goleador Andrea Tiritiello, capace di pesare in zona gol. Il derby promette intensità, duelli aerei, mischie calde sui corner e un equilibrio sottile tra necessità di punti e coraggio di attaccare: dettagli e nervi faranno la differenza.
- All’andata 3-1 Entella: i biancocelesti inseguono un rarissimo en-plein stagionale nei derby liguri.
- Sampdoria in difficoltà nei derby recenti: tre ko di fila in B, mai arrivata a quattro consecutivi.
- Start in salita per la Sampdoria: solo 17 punti nelle prime 19 giornate, ma tre successi interni di fila al Ferraris.
- Virtus Entella: dopo 7 gare senza vittoria, il colpo col Monza riaccende l’ottimismo. Ora cerca doppietta di successi.
- Palle inattive croce dell’Entella: 17 gol subiti su piazzato, 9 da corner. Dettagli da curare al millimetro.
- Massimo Coda spesso protagonista: a bersaglio in 5 delle ultime 7 contro l’Entella, già in gol all’andata.
- Andrea Tiritiello capocannoniere ospite (6 reti), tutte in casa: in trasferta non segna in B dal novembre 2021.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Virtus Entella
Numeri a specchio: la Sampdoria ha segnato 19 gol e subito 27, la Virtus Entella 17 fatti e 26 incassati. Possesso leggermente a favore dei blucerchiati (50,3% vs 46,3%), più tiri nello specchio per la Sampdoria (71 vs 65), ma più clean sheet per l’Entella (4 vs 2). Pressione media (PPDA 10,1 Samp vs 11,7 Entella) e fisicità simile: gialli 43-44, rossi 2-2. Molto del copione passa dai piazzati e dalla lucidità negli ultimi 20 metri.
Focus giocatori: per la Sampdoria il bomber è Massimo Coda (9 gol), il miglior assist-man è Simone Pafundi (3), più ammoniti Liam Henderson e Fabio Depaoli (7), espulsi fin qui Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1). Tra i pali, Simone Ghidotti ha firmato 2 clean sheet. Per la Virtus Entella guida i gol Andrea Tiritiello (6), miglior uomo ultimo passaggio Tommaso Fumagalli (3), più ammonito Ivan Marconi (6), un rosso a testa per Luca Parodi e Andrea Tiritiello. In porta, 4 clean sheet per Simone Colombi.
|Sampdoria
|Virtus Entella
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|4
|4
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|10
|8
|Gol segnati
|19
|17
|Gol subiti
|27
|26
|Possesso palla (%)
|50,3
|46,3
|Tiri in porta
|71
|65
|Clean sheet
|2
|4
|PPDA
|10,1
|11,7
|Precisione passaggi (%)
|78,09
|77,54
|Cartellini gialli
|43
|44
|Cartellini rossi
|2
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Virtus Entella?
-
Sabato alle 16:15 (20a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Sampdoria-Virtus Entella?
-
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Virtus Entella?
-
Designato il signor Juan Luca Sacchi, assistenti Vecchi ed El Filali, IV Tremolada, VAR Giua, AVAR Cosso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.