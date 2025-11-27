Sampras in versione Pietrangeli, frecciata a Sinner e Alcaraz: "Non potranno mai battere il mio record"

"Pistol Pete" lancia la sfida ai nuovi dominatori del tennis e ricorda il clamoroso primato che neppure Federer, Nadal e Djokovic sono riusciti a sfilargli.

La stagione del tennis si è chiusa con Carlos Alcaraz al comando della classifica ATP, nonostante il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Il rosso di San Candido potrà dare l’assalto alla prima posizione col nuovo anno, dopo gli Australian Open, quando potrà “sfruttare” i tre mesi in cui nel 2025 è rimasto forzatamente a riposo per le note vicende legate al caso Clostebol. Una lotta che si annuncia serratisima e che potrebbe segnare i prossimi anni del tennis, a meno che un terzo incomodo – che oggi neppure s’intravede – riesca a interrompere il duopolio di Jannik e Carlos. A proposito di dominatori: un grande ex del passato ha lanciato una singolare sfida ai nuovi giovani fenomeni della racchetta.

Pete Sampras, la sfida a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Si tratta di Pete Sampras, il fenomeno statunitense di origini greche che dominò la scena tennistica negli Anni 90. Ancora oggi è detentore di un record difficilmente battibile per chiunque. Talmente notevole che neppure tre miti come Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic sono riusciti a sfilargli. E tutto lascia presagire che neanche Sinner e Alcaraz ci riusciranno. Lo stesso Sampras ne è sicuro. Quasi alla stregua di Nicola Pietrangeli, che spesso sottolinea i suoi record imbattibili ogni volta che si parla di Jannik, anche “Pistol Pete” ha lanciato una singolare sfida ai due “giovincelli”.

Il record di Sampras: primo per sei stagioni di fila

“Finire sei anni di fila al primo posto della classifica ATP è un traguardo supremo. Probabilmente non verrà mai superato”, ha sottolineato Sampras ai microfoni dell’ATP, l’associazione dei tennisti pro che lo ha celebrato proprio per il suo incredibile primato. “Cerco di essere umile – ha aggiunto Sampras – ma il record parla da solo“. E in effetti si tratta di un primato davvero straordinario. Perché Sampras ha chiuso ininterrottamente da numero 1 ben sei annate, dal 1993 al 1998. Solo Djokovic è rimasto più anni al vertice del ranking, ma non consecutivamente. E questo rende la misura dell’impresa dell’americano.

Sampras meglio dei Big Three: Sinner o Alcaraz faranno meglio?

Per battere Sampras, insomma, Alcaraz dovrebbe restare numero 1 fino a fine 2030. “È molto difficile rimanere al primo posto e riuscirci per sei anni di fila”, ha confessato Sampras. “Nella mia carriera ho vinto molti tornei del Grande Slam e ho fatto grandi cose, ma il mio più grande risultato, credo, è stato essere stato il numero uno al mondo per tutti quegli anni, dominando. Non solo rimanere al primo posto, ma consolidarlo”. Probabilmente Sampras c’è riuscito anche grazie alla mancanza di un vero rivale autenticamente top. Solo dopo, infatti, sarebbero comparsi i Big Three mentre oggi è terreno di caccia per Jannik e Carlitos.