Samuel Eto'o manda un messaggio ai bresciani

"A Mario voglio bene come a un fratellino, ma non ha mai giocato neanche al 10% delle sue qualità".

Con queste parole Samuel Eto'o ha parlato del suo ex compagno di squadra all'Inter Mario Balotelli e delle sue infinite possibilità che non sono state sfruttate appieno dal numero 45 del Brescia.

In un'intervista per la Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Il Mario che vedevo in allenamento quando aveva voglia non si è mai visto in partita. Peccato, in alcuni momenti ha saputo segnare i cuori di chi lo guardava, ma avrebbe potuto segnarli tutti i giorni per vent'anni".

SPORTAL.IT | 01-10-2019 13:59