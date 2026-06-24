Samuele Cavallo e la passione per Del Piero e il Brasile: "Quello il vero calcio"

Attore e cantante, ex calciatore agonista, racconta il suo amore per il pallone tra Lippi, Brasile e notti mondiali.

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Prima di conquistare il pubblico con il teatro musicale, la televisione e i suoi progetti artistici, Samuele Cavallo ha avuto un altro grande amore: il calcio. Per anni ha giocato a livello agonistico, imparando a leggere il gioco, studiare i movimenti in campo e vivere le partite con l’occhio di chi conosce dinamiche, sacrifici e tensioni dello sport. Un legame che non si è mai spezzato e che riaffiora puntualmente ogni volta che arriva un Mondiale. Per lui il calcio non è soltanto passione da tifoso, ma anche cultura sportiva, leadership, spirito di gruppo e capacità di riconoscere il talento. Nei suoi ricordi si intrecciano l’Italia campione del 2006, la figura carismatica di Marcello Lippi, l’eleganza di Del Piero e il fascino eterno del Brasile, simbolo di un calcio giocato con tecnica, coraggio e quella ‘fame’ che, secondo lui, fa ancora la differenza. Tra nostalgia, analisi tattiche e sogni sudamericani, Samuele Cavallo ci racconta i suoi personalissimi Mondiali.

Quale Mondiale consideri il tuo punto di riferimento da tifoso?

“Ovviamente quello del 2006. Mi affacciavo alla vita da adulto. E intanto seguivo tra le varie cose da fare il mondiale, spesso alla radio. E cercavamo insieme agli amici di seguire gli incontri fondamentali in tv. Ci sentivamo parte di una patria. Sentivamo il valore di essere in trincea almeno come tifosi, come appassionati, come italiani”.

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Durante i Mondiali, ti concentravi sulla partita o su tutto quello che succedeva intorno?

“No no, assolutamente guardavo le partite. Poi fino ai 16 anni ho giocato a calcio a livello agonistico, quindi ero il tipo che faceva le analisi, che nominava i giocatori per cognome e ruolo per far vedere agli altri che di calcio me ne intendevo. Era bello perché nel calcio si poteva discutere e si poteva parlar male delle scelte di formazione delle altre squadre, del modo di posizionare la squadra da parte degli altri CT. Poi noi, all’epoca avevamo Lippi. Per me era il vero leader. Tutti portavano un grande rispetto e avevano grande fiducia. Si vedeva. Era palese. Infatti ha vinto il Mondiale: c’era un gruppo veramente coeso e talentuoso”.

Quali giocatori ti hanno fatto innamorare del calcio mondiale, sebbene non giocassero nella tua squadra?

“Assolutamente Alessandro Del Piero. E non sono juventino. E poi, andando indietro con la mente, dei Mondiali 2002 Ronaldo il Fenomeno perché aveva segnato 11 goal e Ronaldinho per quello che faceva in campo. Io, prima di quel mondiale, Ronaldinho non lo avevo mai sentito nemmeno nominare. Non vi dico la gioia di vederlo vestire la maglia rossonera anni dopo…”.

Se dovessi scegliere una nazionale da seguire fino in fondo, quale sarebbe?

“Ovviamente il Brasile. Amo il loro modo di giocare. Il fatto che molti giocatori provengono dalle situazioni più disperate. Vedo nelle loro gambe e nella loro tecnica quella “fame” che noi non abbiamo più e che nello sport conta più di tutto”.

Da spettatore dell’Italia, hai qualche rito o superstizione da tifoso che non riesci ad abbandonare?

“Me lo sono dimenticato: sono troppi anni ormai che non lo faccio! Scherzo: soffro tanto. Perché come tutti voglio vincere quindi se ti dico quale è la cosa che faccio la risposta è: soffrire! Più si arriva alle fasi finali più aumenta la sofferenza!”.

Qual è la partita dei Mondiali che vorresti rivivere minuto per minuto?

“Senza dubbio, Italia – Germania 2006. 2 goal in 2 minuti che hanno fatto tremare il Mondo: Grosso – Del Piero. Io vorrei rivivere quella lotta pazzesca e vedere l’epilogo così come è stato. Dal primo all’ultimo secondo!”.

Che finale sogni di raccontare quando questo Mondiale sarà terminato?

“Non lo so… sono un tradizionalista e amante del calcio sudamericano. Mi piacerebbe vedere Brasile – Argentina. Sarebbe come fare in DAD scuola calcio per me. Aspettando di rivedere una bella Italia, sempre se ci arrivo (ride, ndr)!”