Samuele Manfredi lotta: "Vuole tornare in sella"

Samuele Manfredi continua il suo percorso di recupero dopo il brutto incidente dello scorso 10 dicembre, quando travolto da un'auto è rimasto in coma per settimane.

Operato per un edema cerebrale, si è risvegliato a gennaio. Il corridore 18enne, promessa azzurra, ha intenzione di ritornare in sella, fa sapere il presidente della Federciclismo Di Rocco al Corriere della Sera: "I genitori sono fiduciosi, è un ragazzo che conosco bene per averlo incontrato più volte ai raduni delle nazionali. È un misto di allegria e serietà, vuole iscriversi a Ingegneria e intanto studia inglese e francese. Indossa l’azzurro con orgoglio e che ha un passaporto sempre più europeo".

"Vuole tornare a pedalare al più presto", ha concluso Di Rocco.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 11:00