Sandro Pochesci riparte dal basso

Il suo esonero dalla panchina della Ternana, avvenuto a fine gennaio e seguito dal breve interregno di Ferruccio Mariani e dal successivo arrivo di Gigi De Canio, non è bastato per evitare alle Fere il ritorno in Serie C dopo sei stagioni.

Sandro Pochesci è però già pronto a ripartire, dopo aver rescisso a fine maggio il contratto che lo avrebbe legato ai rossoverdi per altri quattro anni. Il tecnico romano ha infatti ricevuto un’offerta dalla Segunda Division B spagnola, l’equivalente della terza serie italiana, da parte del Rayo Majadahonda.

Sul tavolo c’è un contratto di un anno con opzione sulla stagione successiva: Pochesci si è preso tre giorni di tempo per riflettere ed eventualmente dire sì alla prima panchina straniera della propria carriera, a 55 anni, dopo aver allenato a lungo in Serie D.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 00:15