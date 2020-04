Sandro Santoro ha una sua idea sullo scudetto

"In un momento come questo, con la stagione che rischia di non poter finire, farei in modo che il prossimo anno lo scudetto sulla maglia ce l’abbiano tutte le squadre che parteciperanno al campionato di Serie A". In attesa di capire quali saranno gli scenari legati al massimo campionato di pallacanestro, un segnale verso il futuro arriva da Sandro Santoro, direttore generale della Germani Basket Brescia, intervenuto assieme al patron Matteo Bonetti nella rubrica in ‘Quattro chiacchiere con…’, rubrica ideata da Basket Brescia Leonessa per coinvolgere i membri del club in videochat trasmesse sui canali social della società.

Sandro Santoro inquadra innanzitutto il momento cruciale e i passi futuri: "Bisogna gestire i prossimi quindici giorni: la scadenza fornita da Lega Basket riguardo la possibilità di concludere il campionato entro il 30 giugno è sempre più risicata rispetto alle scorse settimane: più si va avanti, più diventa difficoltoso pensare di valutare l’ipotesi di una ripresa del campionato, a oggi certamente piuttosto complicata".

Qualche suggerimento arriva dallo stesso Santoro, che rilancia: "Un momento eccezionale ha necessità di misure eccezionali, fondamentali per ripartire: non tanto dal punto di vista tecnico-sportivo, quanto per aiutare le società che da questo evento ne subiranno dei danni notevoli sotto ogni punto di vista. In un momento come questo, dove una stagione rischia di non poter finire, probabilmente farei in modo che l’anno prossimo lo scudetto sulla maglia ce l’abbiano tutti i club che partecipano al campionato di serie A, che non hanno mai smesso di lavorare, cercando di capire quali sono le conseguenze dello stop e come ripartire con meno danni possibile".

SPORTAL.IT | 06-04-2020 12:04