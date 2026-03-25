Manovre in vista dell'estate per il regista azzurro perno della nostra Nazionale e del Newcastle a cui si sono interessati i due big di Manchester

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sandro Tonali è quel giocatore in più, l’unico talento under 30 in grado di imprimere un cambiamento al centrocampo a prescindere da modulo, campionato e allenatore. Un giocatore imparagonabile, assoluto che ha suscitato ammirazione in Premier da parte di Manchester Utd e City tant’è che sarebbe in atto una autentica competizione in cui le due squadre si sarebbero inserite. A pieno titolo, perché il fulcro del gioco della Nazionale, gode della stima di Luciano Spalletti, che lo vorrebbe alla Juventus, come e più dell’Arsenal che avrebbe accantonato l’interesse per il centrocampista italiano del Newcastle.

Tonali conteso da Manchester City e Utd

Secondo BBC Sport e TalkSport, Tonali sarebbe stato proposto con una certa malizia all’Arsenal nell’ultimo giorno della sessione invernale di mercato, anche se qualsiasi ipotesi di una sua cessione a metà stagione è stata ripetutamente smentita dal Newcastle.

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L’estate porta consiglio e gli addetti ai lavori del St James’ Park temono che si stia per ripetere la vicenda di Alexander Isak della scorsa estate, qualora offerta e domanda si incontrassero con la complicità dei rappresentanti del regista azzurro.

A quanto pare, Tonali preferirebbe tornare in Italia, ma la probabile richiesta del Newcastle, di circa 80 milioni di sterline, rende questa eventualità quasi impossibile secondo il quadro attuale se non per esplicita volontà del giocatore di tentare strade alternative. Il Manchester United è tra le squadre interessate a Tonali, nell’ambito di un costoso rinnovamento del centrocampo. Non è da escludere, stando ai media britannici, che il City e Guardiola vedano in Sandro un potenziale sostituto di Rodri al Manchester City.

L’Arsenal non starà a guardare

Tonali vorrebbe rientrare in Serie A, ma solo alle condizioni che il Newcastle ha fissato, ovvero al prezzo di 77-80 milioni di sterline circa pari a circa 90 milioni di euro, cifra che costituisce intrinsecamente un ostacolo insormontabile per la Juventus.

L’alternativa Arsenal, quindi, è stata concreta stando alle fonti dei siti inglesi citati e inoltre vanterebbe una sua coerenza. A giugno potrebbe essere scatenata attorno a Tonali una vera e propria competizione dall’esito incerto, perché il calciatore con la sua compagna potrebbe optare per una scelta di prospettiva. L’Italia e la Serie A sono la prima scelta, per entrambi. E i recenti rumors sul Napoli ne sono la dimostrazione.

Bernando Silva conteso da mezza Europa

Per la ragione in questione, la società bianconera, avrebbe avviato i colloqui con il centrocampista portoghese del Manchester City, Bernardo Silva, già sondato per gennaio per un possibile trasferimento alla scadenza del contratto del 31enne, ma dovrà affrontare la concorrenza di club come Galatasaray e Inter Miami nella logica dei parametri zero che ispira la strategia della dirigenza e di Damien Comolli.

ANSA

Sandro Tonali

Le alternative a parametro zero

La via maestra, più probabile per la Juventus per ragioni di ingaggio e disponibilità, rimane quella di sondare per poi imbastire una trattativa con Franck Kessie, sempre più convinto di chiudere l’esperienza in Arabia Saudita oppure Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza di contratto a fine stagione con il Lipsia.

Insomma, l’alternativa probabile a Tonali che rimane un sogno è l’opzione a parametro zero. Un rifugio concreto, pragmatico e in linea con la real politik di questi mesi.