L'Azzurro dopo la disfatta con la Bosnia non viene menzionato tra gli acquisti top da Rio Ferdinand mentre per il difensore nerazzurro l'addio sarebbe quasi ovvio, a giugno

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

C’è del rammarico, ma liquidare quanto avvenuto sul campo di Zenica contro la Bosnia non rende la portata di quanto si è consumato nelle ultime settimane e l’impatto sul sistema calcio per l’Italia del pallone. Un Paese finito al centro delle analisi internazionali, pur vantando giocatori dal valore di mercato record all’estero, un Europeo da organizzare e un dirigente, Gabriele Gravina, ancora ai vertici Uefa, al fianco di Aleksander Ceferin.

Partiamo da Sandro Tonali, che ha raggiunto la quotazione record per un italiano, stando ai dati mensili proposti dal sito specializzato transfermarkt. Un talento assoluto, che però non sarebbe indiscutibile secondo le ultime affermazioni di Rio Ferdinand intento a indicare i migliori per il mercato del Manchester United.

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Sandro Tonali l’italiano dal valore record di mercato

Sandro Tonali ha trascinato l’Italia contro l’Irlanda del Nord, ha contribuito ma non inciso altrettanto contro la Bosnia eppure proprio a marzo 2026 ha sfiorato una crescita record pari a 80 milioni di euro.

Tonali ha rimarcato la sua leadership a livello di valore del cartellino alla vigilia della sfida cardine per la qualificazione ai Mondiali, prendendo le distanze da Alessandro Bastoni, in netto calo anche se non crollato (ancora) nelle classifiche di ruolo e sempre nel mirino del Barcellona, che saprà approfittare della situazione (che si prevede in discesa) per il difensore interista.

La caduta di Bastoni

Le conseguenze della risata grottesca di Bastoni per il rosso a Kalulu in Inter-Juve e l’espulsione kamikaze durante Bosnia-Italia (ingenuità, ai suoi livelli) non agevolano l’ascesa del suo valore come e più dell’immagine del club che lo andrà a reclutare.

Fin qui, il Barcellona sarebbe la destinazione più probabile agevolando anche l’operazione cessione lato Inter. Ma il presidente Beppe Marotta, tessitore inarrivabile di relazioni e presupposti di operazioni da case history, saprà trovare la soluzione migliore.

Tonali, l’interesse del Manchester United

Rimaniamo su Tonali e su quel che sta accadendo in Gran Bretagna, dove gioca dall’operazione che lo ha portato al Newcastle lasciandosi il Milan alle spalle. Osannato, celebrato e ambito il centrocampista seguito dalla GRSports di Giuseppe Riso, ha accresciuto il suo potenziale con l’esperienza in Premier come pure la sua capacità di adattamento portando il Manchester United e Arsenal a farsi avanti. Su quest’ultima società, l’avanzata nell’ultimo giorno (o quasi) di sessione invernale ha di certo accresciuto e testimoniato la stima nei confronti del giocatore.

Il Man Utd sembrava convinto a concretizzare e a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus che aveva manifestato interesse per Tonali che, non lo ha nascosto, vorrebbe tornare a tempo debito in Serie A senza specificare il quando.

ANSA

Tonali in Azzurro

Gelo da Rio Ferdinand

Con l’uscita di scena dai Mondiali, che cosa è cambiato per Sandro? Rio Ferdinand, autentico mito del calcio inglese, si è espresso sugli acquisti migliori che dovrebbe fare il Manchester United. “Se fossi il club, le mie priorità sarebbero due centrocampisti centrali, uno titolare e magari uno più giovane da far entrare a intermittenza intorno a Bruno (Fernandes), Kobbie (Mainoo) e quello che arriverà a partita in corso”. Più che su Tonali, il club dovrebbe puntare a suo avviso su Elliot Anderson del Nottingham Forest.

ANSA

Rio Ferdinand

Da gennaio, il Manchester United è stato accostato a una lunga serie di nomi, tra cui Tonali. Proprio ieri è stato spiegato che se il Newcastle non dovesse raggiungere un piazzamento tra i primi cinque, anche per via della causa della governance finanziaria nelle competizioni nazionali ed europee, andrebbe valutata una cessione o più di rilievo come quella di Tonali, cessioni che libererebbero fondi da destinare alle spese di trasferimento e agli stipendi.

Scadenza con opzione con il Newcastle

Il contratto di Sandro scadrà il 30 giugno 2029, con un’opzione di rinnovo a favore del club per un ulteriore anno (2030). L’accordo, siglato durante il periodo di squalifica, blinda il centrocampista italiano in Premier e tutela la proprietà, allontanando le voci di un suo ritorno immediato (e poco dispendioso) in Italia.