Sandro Tonali, sviluppo sconvolgente sul suo trasferimento al Manchester Utd e il ruolo di Bruno Fernandes

Sandro Tonali è il miglior talento under 30 tuto italiano, stimato e compreso in Premier e dotato dell’inventiva indispensabile a invertire tendenze inesorabili in campo. Quando ieri sera, il ct azzurro Rino Gattuso lo ha esternato, il concetto è risuonato come l’ennesima conferma di uno stato delle cose palese. L’Italia non è l’Italia senza Tonali. Comprensibile, ragionevole che stamani sia il fulcro di una narrazione esaltante che riferisce del suo futuro e dei rumors sul suo trasferimento al Manchester Utd. Non che sia il solo club interessato: Luciano Spalletti lo vorrebbe alla Juventus, come e più dell’Arsenal che avrebbe espresso apprezzamento per il centrocampista italiano del Newcastle.
- Tonali trascina l'Italia e il Manchester United stringe
- Il retroscena sul Napoli
- L'Arsenal non rimarrà a guardare
Tonali trascina l’Italia e il Manchester United stringe
Secondo Craig Hope, capo redattore sportivo del Daily Mail, il Manchester United ha messo Tonali in cima alla lista dei desideri e nella prossima sessione estiva vorrebbero chiudere con le giuste argomentazioni nei riguardi del Newcastle.
Verrà presenterà un’offerta ufficiale al Newcastle al termine della stagione in corso, a rimarcare quanto Sandro stia facendo bene in Premier e quanto i top club lo stiano seguendo. Sebbene il club di Old Trafford abbia monitorato anche giocatori come Adam Wharton e l’ex giocatore del Newcastle Elliot Anderson, accostato anche al Manchester City, Tonali è ora considerato l’opzione prioritaria per rinforzare il centrocampo.
Il Mail aggiunge che il capitano dello United, Bruno Fernandes, è stato consultato e ha dato il suo appoggio all’operazione, essendo rimasto profondamente impressionato dalle prestazioni dell’italiano in Premier League. Da quando è arrivato al Newcastle dal Milan nell’estate del 2023, Tonali è diventato una figura chiave per i Magpies, registrando 20 partecipazioni a gol in 104 presenze.
Il retroscena sul Napoli
Rino Gattuso, consapevole dei movimenti in vista dell’estate e dopo la prestazione eccellente di Tonali contro l’Irlanda del Nord, si è sbilanciato e ha aggiunto un dettaglio inedito. Durante la conferenza stampa post partita, è scattato inevitabile il paragone tra Tonali e l’attuale ct ma Gattuso ha frenato e scansato ogni equivoco: “Sandro è un giocatore completo. Io in campo sapevo fare solo una cosa, mentre lui ne sa fare molte di più, abbinando qualità e quantità in modo moderno.”
Il tecnico ha poi concluso aggiungendo un aneddoto risalente a qualche anno fa, quando sedeva sulla panchina del Napoli e aveva individuato nel giovane talento il rinforzo ideale, ben prima di Antonio Conte che avrebbe chiesto proprio il regista: “Provai a prenderlo quando allenavo a Napoli, feci il suo nome alla società perché intravedevo già allora il suo potenziale, ma il Milan è stato più bravo e veloce a chiudere l’operazione”.
L’Arsenal non rimarrà a guardare
Tonali in un futuro non precisato vorrebbe rientrare in Serie A, ma solo alle condizioni che il Newcastle ha fissato, ovvero al prezzo di 77-80 milioni di sterline circa pari a circa 90 milioni di euro, cifra che costituisce intrinsecamente un ostacolo insormontabile per la Juventus.
L’alternativa Arsenal, quindi, è stata concreta stando alle fonti dei siti inglesi come BBC Sort e Daily Mail ma l’esito sarebbe incerto, perché il calciatore con la sua compagna potrebbe optare per una scelta di prospettiva. L’Italia e la Serie A sono la prima scelta, per entrambi. E i recenti rumors sul Napoli ne sono la dimostrazione.
Tonali ha ancora tre anni di contratto con il club di St James’ Park e un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi. Questo mette il Newcastle in una posizione preminente, di fatto fa il prezzo e le condizioni per negoziare un eventuale trasferimento, a prescindere dall’interlocutore. Che sia il Manchester Utd, l’Arsenal o Napoli e Juventus.