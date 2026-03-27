Sandro Tonali, sviluppo sconvolgente sul suo trasferimento al Manchester Utd e il ruolo di Bruno Fernandes

Dopo la prestazione in azzurro, torna di prepotenza il nome di Tonali in chiave calciomercato in Premier ma occhio alle italiane perché Sandro potrebbe avere altre priorità

Sandro Tonali è il miglior talento under 30 tuto italiano, stimato e compreso in Premier e dotato dell’inventiva indispensabile a invertire tendenze inesorabili in campo. Quando ieri sera, il ct azzurro Rino Gattuso lo ha esternato, il concetto è risuonato come l’ennesima conferma di uno stato delle cose palese. L’Italia non è l’Italia senza Tonali. Comprensibile, ragionevole che stamani sia il fulcro di una narrazione esaltante che riferisce del suo futuro e dei rumors sul suo trasferimento al Manchester Utd. Non che sia il solo club interessato: Luciano Spalletti lo vorrebbe alla Juventus, come e più dell’Arsenal che avrebbe espresso apprezzamento per il centrocampista italiano del Newcastle.

Tonali trascina l’Italia e il Manchester United stringe

Secondo Craig Hope, capo redattore sportivo del Daily Mail, il Manchester United ha messo Tonali in cima alla lista dei desideri e nella prossima sessione estiva vorrebbero chiudere con le giuste argomentazioni nei riguardi del Newcastle.

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Verrà presenterà un’offerta ufficiale al Newcastle al termine della stagione in corso, a rimarcare quanto Sandro stia facendo bene in Premier e quanto i top club lo stiano seguendo. Sebbene il club di Old Trafford abbia monitorato anche giocatori come Adam Wharton e l’ex giocatore del Newcastle Elliot Anderson, accostato anche al Manchester City, Tonali è ora considerato l’opzione prioritaria per rinforzare il centrocampo.

Il Mail aggiunge che il capitano dello United, Bruno Fernandes, è stato consultato e ha dato il suo appoggio all’operazione, essendo rimasto profondamente impressionato dalle prestazioni dell’italiano in Premier League. Da quando è arrivato al Newcastle dal Milan nell’estate del 2023, Tonali è diventato una figura chiave per i Magpies, registrando 20 partecipazioni a gol in 104 presenze.

Il retroscena sul Napoli

Rino Gattuso, consapevole dei movimenti in vista dell’estate e dopo la prestazione eccellente di Tonali contro l’Irlanda del Nord, si è sbilanciato e ha aggiunto un dettaglio inedito. Durante la conferenza stampa post partita, è scattato inevitabile il paragone tra Tonali e l’attuale ct ma Gattuso ha frenato e scansato ogni equivoco: “Sandro è un giocatore completo. Io in campo sapevo fare solo una cosa, mentre lui ne sa fare molte di più, abbinando qualità e quantità in modo moderno.”

Il tecnico ha poi concluso aggiungendo un aneddoto risalente a qualche anno fa, quando sedeva sulla panchina del Napoli e aveva individuato nel giovane talento il rinforzo ideale, ben prima di Antonio Conte che avrebbe chiesto proprio il regista: “Provai a prenderlo quando allenavo a Napoli, feci il suo nome alla società perché intravedevo già allora il suo potenziale, ma il Milan è stato più bravo e veloce a chiudere l’operazione”.

L’Arsenal non rimarrà a guardare

Tonali in un futuro non precisato vorrebbe rientrare in Serie A, ma solo alle condizioni che il Newcastle ha fissato, ovvero al prezzo di 77-80 milioni di sterline circa pari a circa 90 milioni di euro, cifra che costituisce intrinsecamente un ostacolo insormontabile per la Juventus.

L’alternativa Arsenal, quindi, è stata concreta stando alle fonti dei siti inglesi come BBC Sort e Daily Mail ma l’esito sarebbe incerto, perché il calciatore con la sua compagna potrebbe optare per una scelta di prospettiva. L’Italia e la Serie A sono la prima scelta, per entrambi. E i recenti rumors sul Napoli ne sono la dimostrazione.

Tonali ha ancora tre anni di contratto con il club di St James’ Park e un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi. Questo mette il Newcastle in una posizione preminente, di fatto fa il prezzo e le condizioni per negoziare un eventuale trasferimento, a prescindere dall’interlocutore. Che sia il Manchester Utd, l’Arsenal o Napoli e Juventus.