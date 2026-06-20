Sandro Tovalieri piange Igor Protti, esclusiva: “Ho perso un fratello, ancora non ci credo. Tutta l’Italia calcistica gli ha voluto bene”

“Ho perso un fratello. La notizia ha scioccato un po’ tutti, negli ultimi giorni ce lo aspettavamo, ma quando è arrivata ci ha distrutti. Ancora non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere, ancora non ci credo. Per me sono giorni atroci, non è stato solo un compagno di squadra, ci legava un’amicizia profonda. Anche quando non abbiamo giocato più insieme, siamo sempre rimasti in contatto e quando c’era la possibilità di vederci, ci siamo visti sempre molto volentieri, soprattutto a Bari. Perdo una parte importante della mia vita, ma tutti abbiamo perso una bella persona, un campione a livello umano”.

Un altro suo storico partner d’attacco è stato Sandro Tovalieri, per tutti il ‘Cobra’, con cui ha giocato dal 1992 al 1995 a Bari, diventando una delle coppie più prolifiche del panorama italiano. E proprio a lui ci siamo rivolti per un ricordo sentito di Igor Protti.

La giornata di ieri ha tristemente segnato il calcio italiano: dopo una terribile malattia, a soli 58 anni ci ha lasciati Igor Protti. Un bomber di razza che ha fatto impazzire di gioia i tifosi di diverse squadre italiane, in particolare del Messina, del Bari e del Livorno dove ha impresso i segni più evidenti della propria carriera.

“Ce ne sarebbero tantissimi di ricordi da elencare. La cosa più divertente è quando litigavamo, amichevolmente, per chi doveva essere l’ultimo a fare i massaggi prima della partita, succedeva sempre. Alle volte, glielo concedevo con la promessa di dover fare gol. E, fortunatamente, la domenica la maggior parte delle volte succedeva, abbiamo regalato diverse gioie ai tifosi del Bari. Igor era un uomo spogliatoio, per noi era il fulcro di tutto, un ragazzo positivo che non mollava mai. Anche quando dovevamo giocare contro gli squadroni della Serie A, diceva sempre che avremmo vinto, perché eravamo forti. Un combattente e lo ha dimostrato anche nell’ultima parte della sua vita, non ha ceduto fino a quando non ha portato la figlia all’altare. Dopodiché, secondo me, ha deciso di smettere di soffrire. Che possa riposare in pace, perché gli ultimi giorni sono stati davvero tremendi”.

“Tutta l’Italia calcistica gli ha voluto bene”

Protti in campo, per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare, lo ricordiamo. Ma com’era l’uomo fuori dal rettangolo di gioco lo conoscono in pochi.

“Era una persona serena, tranquilla, sempre disponibile con la gente, col sorriso sulle labbra, educato. Ecco perché tante tifoserie, anche ‘nemiche’, gli hanno tributato un caloroso saluto ed espresso affetto a tutta la famiglia. Quando un avversario viene ricordato così, vuol dire che lasciato qualcosa di indelebile. Tutta l’Italia calcistica gli ha voluto bene”, ha concluso Tovalieri a Virgilio Sport.