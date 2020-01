Sanremo 2020: Francesca Sofia Novello può portare Valentino Rossi

L’intreccio delle implicazioni politiche con il palco dell’Ariston occupa lo spazio dedicato a titoli e sommari. D’altronde, il passaggio imminente dell’evento televisivo è ormai prossimo e quanto costruito, modificato e discusso da Amadeus e i suoi in questi ultimi, faticosi giorni è di strettissima attualità. Un capitolo dedicato merita sicuramente la vicenda legata alla presenza della giornalista Rula Jebreal, la quale avrebbe dovuto riempire teatro e televisori al fianco di Diletta Leotta, giovane ma già affermato personaggio televisivo nella prima serata del Festival di Sanremo, edizione 2020. Invece non si sa e non si capisce che ne sarà di quell’iniziale progetto, dalla indubbia potenza mediatica e politica.

Quel che viene dato per certo, per sicuro, almeno da Il Secolo XIX è l’insieme delle figure scelte dal direttore per questa edizione. Su due ci soffermiamo, in particolare e inevitabilmente, oltre alla già citata Leotta: Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus e Pallone d’oro Cristiano Ronaldo, e Francesca Sofia Novello, da due anni compagna di Valentino Rossi.

Due figure distanti, tra loro, ma vicinissime al pubblico generalista di Raiuno. E se per Georgina non ci sarebbe da aggiungere se non l’ennesima conferma di una compagna esemplare – sul fronte del video e del business – per l’emblematico CR7, ecco che la scelta della modella 25enne desta qualche interrogativo.

Francesca Sofia Novello ha 25 anni e da due è ufficialmente al fianco del campione più grande di sempre, nella storia della MotoGP. Una figura mitica e quasi mitologica, non solo per gli appassionati: Valentino Rossi è lo sportivo dei record, delle decisioni improvvise ed imprevedibili, che sta affrontando una fase di indubbia complessità giunto a questo punto della sua carriera di pilota e della sua esistenza.

Questa ragazza è entrata dirompente nel suo equilibrio, dopo la conclusione di una relazione lunga ed intensa che l’ha visto con Linda Morselli affrontare anche momenti bui, difficili. Ma con Francesca Sofia le cose sembrano procedere con leggerezza e allegria: i due si sarebbero incrociati a Monza nel 2016 e da allora sarebbe scattato quel qualcosa che li ha visti, poi, comparire sempre più spesso insieme. Le conferme, all’inizio sui social, sono mancate. E di proposito. Giusto qualche scatto in compagnia delle fidanzate di alcuni piloti del giro e, soprattutto della ragazza di Luca Marini (fratello di Valentino) hanno fornito conferme indirette.

Poi, tutto è maturato con semplicità. In questi due anni, è cresciuta anche la sua fama e la sua notorietà su Instagram, un segnale di questa carriera in crescendo: 270mila followers e il desiderio di diventare una vera influencer. Non una delle dieci compagne di palco di Amadeus. Cosa che, però, la aiuterebbe non poco e su cui la fidanzata di Valentino Rossi non ha dato alcuna conferma, ma anche il pilota approderebbe sulla Riviera.

Amadeus avrebbe deciso le figure femminili che lo affiancheranno, nel suo primo Sanremo. Si tratterebbe di 10 figure legate al mondo del giornalismo, della televisione e dello sport; tra i nomi che pubblicati dal Secolo XIX ci sono quelli di Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e le giornaliste e conduttrici del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. A loro si aggiungerebbe il nome della giornalista e scrittrice Rula Jebreal, al centro della polemica più controversa di questa vigilia festivaliera.

