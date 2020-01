Sanremo 2020: la Novello alla conquista dell'Ariston (con Rossi)

L’ufficialità era giunta quando ormai non si poteva che confermare: anche Francesca Sofia Novello è una delle figure che andranno a comporre la complessità femminile, costruita da Amadeus nella prima edizione da lui seguita e curata del Festival di Sanremo. Sarà dunque questa modella, che gode di una luce riflessa che deriva inevitabilmente dal legame che ormai due anni la vede al fianco di Valentino Rossi, a sostenere un ruolo per lei inedito e prepotente. Un simile debutto forse non lo avrebbe immaginato neanche Francesca, tanta l’attenzione sull’evento televisivo più rilevante della stagione.

Così alla conferenza stampa di Sanremo 2020, accanto alla giornalista del Tg1 Laura Chimenti, Francesca Sofia ha occupato la sua occasione indossando un sofisticato abito bianco. Sorridente, emozionata, è sembrata però perfettamente consapevole della grande visibilità di cui potrà godere e del palco che andrà a calcare.

Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello ha 25 anni e da due è ufficialmente al fianco del campione più grande di sempre, nella storia della MotoGP. Una figura mitica e quasi mitologica, non solo per gli appassionati: Valentino Rossi è lo sportivo dei record, delle decisioni improvvise ed imprevedibili, che sta affrontando una fase di indubbia complessità giunto a questo punto della sua carriera di pilota e della sua esistenza.

Questa ragazza è entrata dirompente nel suo equilibrio, dopo la conclusione di una relazione lunga ed intensa che l’ha visto con Linda Morselli affrontare anche momenti bui, difficili. Ma con Francesca Sofia le cose sembrano procedere con leggerezza e allegria: i due si sarebbero incrociati a Monza nel 2016 e da allora sarebbe scattato quel qualcosa che li ha visti, poi, comparire sempre più spesso insieme. Le conferme, all’inizio sui social, sono mancate. E di proposito. Giusto qualche scatto in compagnia delle fidanzate di alcuni piloti del giro e, soprattutto della ragazza di Luca Marini (fratello di Valentino) hanno fornito indirette ammissioni.

Poi, tutto è maturato con semplicità. In questi due anni, è cresciuta anche la sua fama e la sua notorietà su Instagram, un segnale di questa carriera in crescendo.

Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello

Archiviata la querelle Rula Jebreal, nel corso della conferenza stampa sanremese sono state confermate alcune delle presenze più discusse e controverse.

Diletta Leotta, conduttrice e giornalista di Dazn, Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus Cristiano Ronaldo, e Francesca Sofia Novello, appunto. La presentatrice era accanto ad Amadeus, precisamente alla sua sinistra, a sottolineare la volontà di affidare a una professionista giovane, ma già di estrema e consolidata esperienza ed abilità dialettica, la sua centralità. Un peso che è al pari di quello conferito ad Antonella Clerici, che sedeva alla destra di Amadeus e verso cui il presentatore ha riservato un gesto di tenero sostegno, toccandole la mano al momento della sua introduzione. Delicatezza che non ha speso per nessuna delle altre protagoniste del Festival.

VIRGILIO SPORT | 14-01-2020 14:00