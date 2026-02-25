Annunciata la mancata presenza della campionessa di short track, plurimedagliata a Milano Cortina 2026: ospiti, scaletta, cantanti in gara della seconda serata

L’avvio non esaltante, incentrata su tema ascolti e quel meno rispetto allo scorso anno, è questione evidente ed innegabile che inaugura la conferenza stampa di martedì 25 febbraio dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Con un annuncio che ha le sue ripercussioni, anche, su no dei nomi più attesi di queste serata festivaliere: l’arrivo sul palco di Arianna Fontana, la più medagliata, e Giacomo Bertagnolli, campione tra i più attesi delle imminenti Paralimpiadi.

Sanremo 2026, il confronto con i dati dello scorso anno

Partiamo da principio, ovvero dai dati di ascolto. “Lo scorso anno, con il record di ascolti, avevo questo sorriso. Quest’anno non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso, la stessa serenità. E questa, credo, per quanto mi riguarda, è la cosa più importante”, afferma Carlo Conti alla conferenza stampa di Sanremo dopo la prima serata condotta con Laura Pausini e Can Yaman.

“Il Festival sta bene, lo dimostra questo grande affetto, questi grandissimi numeri. È, mi dicono, il quarto migliore risultato dal 1997 ad oggi. Insomma, mi piace. Io e Ama siamo nei primi quattro posti, quindi siamo particolarmente orgogliosi del nostro lavoro che abbiamo fatto in questi 12 anni, unitamente, ovviamente, a Claudio Baglioni. E sono ovviamente raggiante nel dividere questo palcoscenico con Pilar Fogliati, con Lillo e con Achille Lauro”.

Il forfait di Arianna Fontana, c’è Bertagnolli

Purtroppo, però, a questa difesa di un evento e di un prodotto studiato nei dettagli dal direttore artistico, e che potrebbe riservare delle novità in base alla serata di oggi, segue un annuncio relativo ad Arianna Fontana, campionessa di short track e regina di Milano Cortina 2026.

“Non ci sarà stasera sul palco dell’Ariston Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, perché ho 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa”. Una notizia che viene data da vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo. “Confermati invece Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell’inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra per il curling in carrozzina”.

Confermatissimo, dunque, lo sciatore ipovedente plurimedagliato Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli. L’atleta parlerà delle Paralimpiadi Milano Cortina, in programma dal 6 marzo.

​Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà ​Bresh.

I big in scaletta martedì 25 febbraio

Questi i 15 Big che tornano stasera in gara all’Ariston, annunciati da Carlo Conti, non in ordine di uscita, ma alfabetico:

le Bambole di Pezza,

Chiello,

Dargen D’Amico,

Ditonellapiaga,

Elettra Lamborghini,

Enrico Nigiotti,

Ermal Meta,

Fedez e Masini,

Fulminacci,

J-Ax,

LDA e Aka7even,

Levante,

nayt,

Patty Pravo,

Tommaso Paradiso.

Domani toccherà invece (sempre in ordine alfabetico e non di performance) a Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo

“Sono molto emozionata ma anche molto gasata”, spiega l’attrice Pilar Fogliati che sarà tra i co-conduttori della seconda serata di Sanremo. Al suo fianco, il cantante Achille Lauro: “Io sono a casa al festival e con Carlo c’è una grandissima sintonia. Anche se penso che il dottore Claudio Fasulo della Rai mi bannerà dopo questa ennesima incursione. Ho visto ieri il festival e mi è piaciuto molto. Laura Pausini è stata sorprendente, si vede che è una gran professionista. Non vedo l’ora”.

E poi Lillo, che viene presentato più volte con il cognome sbagliato tra mille risate: “Anche una mia professoressa lo sbagliò un anno intero. Sono già stato all’Ariston, con Greg e Latte e i suoi Derivati facemmo un canzone veramente assurda (“E noi a Gino lo menamo”) e poi assieme a Max Pezzali. Grazie Carlo per quest’occasione, non ho mai fatto il co-conduttore e proverò a farlo. Forse canto anche”.

I dati sugli ascolti

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata aveva raccolto, in media, 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

In termini di share la prima serata di Sanremo 2026 fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%. Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%, facendo registrare il 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1% nel 2024 e il 62.5% nel 2023, con Amadeus.