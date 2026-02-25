Sanremo 2026, per quale squadra tifano i cantanti in gara: Can Yaman stupisce, Conti e la salvezza della Fiorentina, Pausini icona Milan

Come e più l’inevitabile mole di polemiche, scaturite fin dal primo ascolto delle canzoni in gara a Sanremo 2026, si pone l’interrogativo su quale sia la squadra per cui tifano conduttore e cantanti in gara. Vuoi che di calcio si parla sempre e comunque, così hanno fatta durante la prima conferenza stampa anche Carlo Conti e Laura Pausini, la cui fede calcistica è nota. ma procediamo con ordine.

Da Conti, direttore artistico e conduttore, a Laura Pausini, da Can Yaman ad Achille Lauro, passando per i Campioni in gara, come Francesco Renga o Arisa, ecco l’abbinamento squadra-cantante di questo Festival della canzone italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sanremo 2026: la Fiorentina di Carlo Conti

Il direttore, come dichiarato a più riprese anche nella conferenza pre, ha sempre tifato Fiorentina. Da toscano, nato e cresciuto nella città culla dell’arte ha sempre abbinato il calcio ai colori Viola. Ha anche prestato e offerto conforto alla famiglia quando sono mancati Joe Baroni e Rocco Commisso, partecipando in prima persona. In conferenza stampa, come al Tg1 ha detto alla vigilia della kermesse canora Conti non ha avuto alcun dubbio: “La Fiorentina che si riprende… Tutta la vita… Che domande sono? Questo è proprio l’abc, prima di tutto la Fiorentina, che si salvi velocemente, senza farmi soffrire troppo”.

Laura Pausini tifosa del Milan

Al pari di Carlo Conti, anche Laura Pausini ha una sola squadra nel cuore: il Milan e da sempre. La cantante emiliana gioisce per le vittorie e si esalta per trofei e risultati. Non ha mai fatto mistero per l’amore rossonero che nutre e segue da sempre il suo Milan. particolare il legame e la stima per Ibrahimovic.

Passiamo agli altri conduttori al fianco di Carlo Conti. L’attore turco, che interpreta Sandokan nel maggiore successo televisivo della stagione, fino ad ora, ha intrattenuto in conferenza stampa e ha presentato con disinvoltura la prima serata.

Can Yaman, Sandokan tifa Besitkas

Can Yaman è stato protagonista della prima serata, come ci si attendeva da parte sua prestandosi a un momento di incontro e confronto con Kabir Bedi, primo interprete dell’eroe letterario di Emilio Salgari.

Storicamente tifoso del Besiktas, negli ultimi anni frequentando la Capitale ha incominciato a simpatizzare per la Roma: “Sì, sono tifoso del Besiktas, ma da quando sono a Roma non si possono vedere le partite così tranquillamente… Quindi, essendo a Roma tifo per la Roma!”, ha ammesso a La Pennicanza, complici Fiorello e la sua squadra.

ANSA

Kabir Bedi e Can Yaman