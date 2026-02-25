Virgilio Sport
Sanremo 2026, per quale squadra tifano i cantanti in gara: Can Yaman stupisce, Conti e la salvezza della Fiorentina, Pausini icona Milan

Conti, Masini e gli altri protagonisti di Sanremo 2026, tutti i cantanti tifosi e le squadre del cuore degli artisti in gara da Arisa a Sal Da Vinci a Nigiotti

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Sanremo 2026, per quale squadra tifano i cantanti in gara: Can Yaman stupisce, Conti e la salvezza della Fiorentina, Pausini icona Milan ANSA

Come e più l’inevitabile mole di polemiche, scaturite fin dal primo ascolto delle canzoni in gara a Sanremo 2026, si pone l’interrogativo su quale sia la squadra per cui tifano conduttore e cantanti in gara. Vuoi che di calcio si parla sempre e comunque, così hanno fatta durante la prima conferenza stampa anche Carlo Conti e Laura Pausini, la cui fede calcistica è nota. ma procediamo con ordine.

Da Conti, direttore artistico e conduttore, a Laura Pausini, da Can Yaman ad Achille Lauro, passando per i Campioni in gara, come Francesco Renga o Arisa, ecco l’abbinamento squadra-cantante di questo Festival della canzone italiana.

Sanremo 2026: la Fiorentina di Carlo Conti

Il direttore, come dichiarato a più riprese anche nella conferenza pre, ha sempre tifato Fiorentina. Da toscano, nato e cresciuto nella città culla dell’arte ha sempre abbinato il calcio ai colori Viola. Ha anche prestato e offerto conforto alla famiglia quando sono mancati Joe Baroni e Rocco Commisso, partecipando in prima persona. In conferenza stampa, come al Tg1 ha detto alla vigilia della kermesse canora Conti non ha avuto alcun dubbio: “La Fiorentina che si riprende… Tutta la vita… Che domande sono? Questo è proprio l’abc, prima di tutto la Fiorentina, che si salvi velocemente, senza farmi soffrire troppo”.

Laura Pausini tifosa del Milan

Al pari di Carlo Conti, anche Laura Pausini ha una sola squadra nel cuore: il Milan e da sempre. La cantante emiliana gioisce per le vittorie e si esalta per trofei e risultati. Non ha mai fatto mistero per l’amore rossonero che nutre e segue da sempre il suo Milan. particolare il legame e la stima per Ibrahimovic.

Passiamo agli altri conduttori al fianco di Carlo Conti. L’attore turco, che interpreta Sandokan nel maggiore successo televisivo della stagione, fino ad ora, ha intrattenuto in conferenza stampa e ha presentato con disinvoltura la prima serata.

Can Yaman, Sandokan tifa Besitkas

Can Yaman è stato protagonista della prima serata, come ci si attendeva da parte sua prestandosi a un momento di incontro e confronto con Kabir Bedi, primo interprete dell’eroe letterario di Emilio Salgari.

Storicamente tifoso del Besiktas, negli ultimi anni frequentando la Capitale ha incominciato a simpatizzare per la Roma: “Sì, sono tifoso del Besiktas, ma da quando sono a Roma non si possono vedere le partite così tranquillamente… Quindi, essendo a Roma tifo per la Roma!”, ha ammesso a La Pennicanza, complici Fiorello e la sua squadra.

ANSA

Kabir Bedi e Can Yaman

Anche il cuore di Pilar Fogliati e Lillo, neanche a dirlo, batte per la Roma mentre Achille Lauro sarebbe legato ai colori della Lazio. Il “maresciallo” di Don Matteo Nino Frassica è profondamente legato al Messina, il club della sua città natale, mentre la giornalista Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1 è stata anche alla guida della DS e non ha mai dichiarato apertamente la sua fede calcistica.

ANSA

I conduttori della prima serata, a fine diretta

I cantanti: Milan, Fiorentina, Roma e Lazio

Capitolo cantanti. Alcuni artisti in gara sono legati a doppio filo ad alcuni squadre per amore dichiarato e in maniera più pacata. Non tutti hanno palesato il loro credo calcistico e, per questo, l’elenco è in aggiornamento.

Ad oggi, siamo in grado di ricostruire l’accoppiata come segue:

  • Arisa tifosa del Napoli
  • Eddie Brock tifa Roma
  • Elettra Lamborghini tifa Milan
  • Enrico Nigiotti tifa Livorno
  • Ermal Meta tifa Napoli
  • Fedez non ama particolarmente il calcio ma simpatizza per il Milan (segue basket NBA)
  • Marco Masini noto tifoso ed ex ultrà della Fiorentina
  • Francesco Renga ex Timoria tifa Inter
  • LDA figlio di Gigi D’Alessio tifa come il padre per il Napoli
  • Aka7Even tifa Napoli
  • Leo Gassman tifa Roma
  • Luché tifa Napoli
  • Malika Ayane tifa Milan
  • Mara Sattei tifa Roma
  • Raf segue la Fiorentina
  • Sal Da vinci tifa Napoli
  • Serena Brancale tifa Napoli e Bari
  • Tommaso Paradiso tifa Lazio
  • Tredici Pietro come papà Gianni tifa Bologna.

