Luminosa quanto emozionata, Pilar Fogliati è l’attesa co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Achille Lauro e Lillo. Attrice versatile, formatasi all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, capace di misurarsi con personaggi impegnati quanto brillanti veste un ruolo inedito sul palco dell’Ariston in una fase di inevitabile attenzione mediatica su di sé, a prescindere dalla centralità dell’evento in questione.

Dopo una foto pubblicata, che lasciava intendere una vicinanza emotiva, affettiva l’attrice ha deciso di confermare l’ingresso nella sua vita privata di una figura assai nota nell’ambito calcistico, Fabio Paratici, ex calciatore e oggi dirigente sportivo della Fiorentina, ex Juventus e Tottenham.

Sanremo 2026, Pilar Fogliati conduttrice

Pilar Fogliati mercoledì sera affianca Carlo Conti, in quello dell’evento clou sul versante del video per la televisione italiana: un prodotto esportabile, internazionale che contribuisce a costruire l’immagine della musica e dello showbiz nostrano all’estero. Una vetrina importante per l’attrice.

Ma la centralità di Pilar, sulla scena pubblica, arriva anche da questo risvolto assolutamente privato: da quando il magazine Chi ha scattato e pubblicato quell’immagine con Fabio Paratici. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi mentre si scambiava un gesto affettuoso ma solo ora la protagonista della fiction Cuori ha confermato la relazione, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

“Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale”, ha dichiarato la 33enne in questa intervista, in cui non ha precisato le sue intenzioni né le possibili eventualità che si accompagnano a questa relazione che pare sia consolidata.

Il ruolo di Paratici alla Fiorentina

Prima di frequentare Paratici, su cui ora i sospetti sono più che concentrati, Pilar Fogliati è stata a lungo legata, con tanto di convivenza a Roma, a Severiano Recchi, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e, in passato, all’attore siciliano Claudio Gioè.

“Non sono abituata. Ma se sei felice, a queste cose non fai caso. L’importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea”, ha sottolineato in merito all’attenzione dei media sulla sua relazione pur ammettendo di aver sempre protetto la sua sfera sentimentale.

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice di Sanremo 2026 nella serata di mercoledì ma Carlo Conti, che è grande tifoso della Fiorentina, non le ha ancora chiesto di conoscere Fabio Paratici.

“Ma secondo me a un certo punto, dietro le quinte, una battuta me la farà”, ha scherzato Pilar secondo quel che riportano le cronache. Poi ha precisato: “Paratici con me a Sanremo? Non lo so ancora. Sono mondi così lontani… e poi lui ha tanto da fare”. La loro è una relazione a distanza, vissuta tra la Capitale, dove vive e lavora l’attrice, e Firenze.

L’attrice torinese ha inoltre spiegato quale sarà il suo ruolo al Festival: “Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti”.

Il riferimento è ai personaggi che Pilar ha interpretato nel suo film da regista del 2023, Romantiche: quattro modelli ma non troppo come l’aristocratica viziata, l’intellettuale, la sempliciotta, l’aggressiva. “Ormai le porto con me, sono come amiche. Carlo vuole che la conduzione sia più spontanea possibile, e quindi le ho chiamate in mio soccorso”, ha spiegato. Forse le proporrà sul palco dell’Ariston durante la serata che si annuncia fitta, senza però la presenza di una delle protagoniste più attese.

Pilar condividerà la scena non solo con Conti ma con Lillo e Achille Lauro i quali erano presenti, con Fogliati, alla conferenza stampa di questa mattina in cui la Rai ha anticipato l’assenza di Arianna Fontana, a causa di un attacco febbrile elevato, ma confermato anche la presenza di uno dei prossimi protagonisti delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Giacomo Bertagnolli.

Il dubbio sulla presenza in platea di Paratici

Nulla di nulla, ovviamente, sulla presenza in platea di Paratici il quale sarebbe assai impegnato sul piano professionale. La sua partecipazione sarebbe dettata da un incastro perfetto che, scopriremo, solo all’inizio della diretta.

“Ancora non saprei, il calcio e il Festival sono mondi così lontani… lui ha tanto da fare. Di certo da tifoso viola Carlo Conti, dietro le quinte, qualche battuta sulla Fiorentina me la farà. Mi auguro tantissimo che la squadra viola si salvi, ma non sono una grande esperta di calcio”, avrebbe risposto a chi chiedeva se sarà presente il compagno.

Certo è che il momento della Fiorentina è assai delicato: con i suoi 24 punti in classifica e una crisi contro cui sta provando a riprendersi la squadra al pari della società, la presenza del dirigente a Sanremo considerato il match in calendario il 26 febbraio contro Jagiellonia Bialystok è molto remota. Non impossibile, ma complicata.