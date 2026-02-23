Anticipazioni e annunci nella prima conferenza stampa del Festival canoro con le protagoniste delle Olimpiadi Invernali appena concluse

Il rituale della conferenza stampa di Sanremo 2026 si celebra, con cadenza quotidiana, a partire da questo lunedì 23 febbraio a partire dalle ore 12. La 76esima edizione del Festival della canzone italiana ha già la sua centralità. Editoriale, pubblicitaria, televisiva quanto digital. Al centro di questo primo incontro ufficiale ci sono loro, Carlo Conti, direttore artistico per la quinta volta in carriera e, accanto a lui, entrata poi, Laura Pausini e anche Luca Poggi, ad di Rai Pubblicità, e Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time di Rai. Il primo annuncio sportivo, al netto delle informazioni funzionali alla kermesse canora, alla programmazione, a meccanismo di voto e raccolta pubblicitaria ci sono i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lollo, Fontana e Vittozzi a Sanremo 2026

Annunciata, e confermata, dopo l’omaggio a Pippo Baudo e la commozione del conduttore Conti nel ricordarlo la presenza delle campionesse medagliati dei Giochi chiusi ufficialmente ieri sera, con Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi che saranno sul palco dell’Ariston. E poi ci saranno anche tre atleti paralimpici tra cui Giacomo Bertagnolli.

Precisamente, Claudio Fasulo, videdirettore Prime Time, ha confermato la presenza sul palco dei campioni olimpici Francesca Lollobrigida (vincitrice di due ori), e Lisa Vittozzi (primo oro olimpico italiano nell’inseguimento femminile). Ci saranno inoltre anche Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, e tre campioni paralimpici: Giacomo Bertagnolli (sci alpino Paralimpico), appunto, più Andrea Ravelli e Giuliana Turra (curling in carrozzina).

La raccolta record per le Olimpiadi di Milano Cortina

In rappresentanza degli investitori pubblicitari, Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, il dg di Eni Francesco Gattei, Sandra Aitala, vicepresident Brand strategy, media & commercial communication di Tim e Giovanni Loi, vicepresidente Marketing and direct Sales di Costa Crociere.

Una conferenza stampa in cui l’ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, non ha fornito ancora dati sulla raccolta finale di Sanremo promettendo, però, che “daremo il dato domenica” ma ha dato un’indicazione importante sulle Olimpiadi appena concluse il cui successo è stato notevole rispetto anche a Parigi 2024.

“La raccolta è andata oltre le nostre aspettative: abbiamo portato a casa più del doppio di Parigi. Siamo andati ben oltre i 20 milioni”, l’annuncio che fornisce un volume effettivo di quanto reso dai Giochi italiani.

L’incursione di Fiorello e il caso Pucci

Incursione telefonica in videochiamata di Fiorello, che ha scherzato sull’invito live alla giornalista e conduttrice del Tg1, Giorgia Cardinaletti, proponendo a Conti una presenza a “La Pennicanza”.

Toni meno pacifici e divertiti per la questione relativa all’autoeliminazione di Andrea Pucci. “Pucci è stato ospite di miliardi di trasmissioni, ha fatto show suoi, è stato premiato per spettacoli teatrali in cui non ho trovato niente di sconveniente. Sono rimasto sorpreso dal putiferio, pensavo potesse fare qualcosa di divertente e mi dispiace per lui che ha fatto un passo indietro. D’altra parte posso capirlo perché ho capito cos’è successo a un fuoriclasse come Crozza”, la risposta del direttore artistico.

La presenza della premier Meloni

“Non credo che Meloni verrà al Festival ma non decido io. La premier è una libera cittadina e può fare come crede. Se compra il biglietto può venire, come tutti”, ha risposto il conduttore del Festival a una domanda sui rumors in merito all’arrivo di Giorgia Meloni.

“Io rivendico la mia libertà, sono un giullare” ha precisato. “Quando c’era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestellato. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare”, ha aggiunto.

