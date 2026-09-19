Ennesima bufera sul tecnico dell'Imoco, "accusato" di aver festeggiato "troppo" la vittoria sulla Nazionale del suo paese: la giustificazione e il possibile dettaglio di mercato.

Strano destino quello di Daniele Santarelli: criticato dai turchi quando perde contro l’Italia, criticato dagli italiani quando batte le Azzurre con la sua Nazionale. Se un anno fa il “mago di Foligno” era stato sommerso dalle contumelie dei supporter turchi, che lo accusavano addirittura di aver “perso apposta” contro il sestetto in cui militava la moglie Moki De Gennaro, stavolta Santarelli è finito nel mirino di qualche appassionato italiano particolarmente suscettibile. Il motivo? Le esultanze un po’ troppo fragorose dopo il successo della Turchia proprio sull’Italia di Velasco nella finale degli ultimi Europei.

Volley, l’estate magica di Santarelli con la Turchia

A qualcuno, evidentemente, ha dato fastidio che coach Santarelli abbia fatto ciò che fanno tutti i coach: esultare dopo un punto vinto, disperarsi dopo un punto perso. Oppure festeggiare a fine partita una vittoria sorridendo e alzando le braccia al cielo. “Il lavoro paga quando si crea l’atmosfera giusta”, ha spiegato il tecnico al Gazzettino dopo il suo ritorno a Conegliano. “Nessuno ci credeva a inizio estate, ma in realtà ho visto subito che si era creato il clima giusto. Abbiamo fatto una VNL perfetta, poi c’è stato un calo fisiologico, sono state inserite delle pedine e ho cercato una quadra diversa. Siamo cresciute, abbiamo voluto fortissimamente questo trofeo, è stata un’estate indimenticabile, secondo me ancor più bella di quella del 2023″.

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“Troppa esultanza contro l’Italia”, la bufera sul tecnico

Quindi sulle critiche: “L’anno scorso mi hanno detto che ho voluto perdere perché sono italiano, quest’anno alcuni non mi vogliono più in Italia perché ho fatto vincere la Turchia, disconoscendo e disonorando la bandiera italiana. A mio avviso questo è sport: uno dà sempre il massimo. Ci ho messo sempre me stesso a prescindere dalla nazionalità, portavo il peso dell’anno scorso, ho esultato perché volevo qusto Europeo con tutto me stesso, solo io so quello che ho passato”. Quindi un indizio sul futuro: “Ho esultato a prescindere dalla casacca che avrei indossato, che ho indossato in passato o indosserò in futuro. Mi spiace che alcuni se la siano presa, io do sempre il meglio per la squadra per cui lavoro, stiamo parlando di sport non di guerra”.

Santarelli CT dell’Italia? Intanto riparte da Conegliano

Le parole sulla casacca che – forse – indosserà in futuro, al di là della difesa dalle critiche ricevute, sono probabilmente il passaggio più interessante dell’intervista di Santarelli e si ricollegano a delle dichiarazioni fatte dallo stesso allenatore prima degli Europei. Dopo Los Angeles 2028, con tutta probabilità, l’esperienza di Julio Velasco alla guida dell’Italvolley terminerà e chi meglio del “mago” che ha vinto tutto con Conegliano per raccoglierne l’eredità? Nel frattempo la stagione dei club sta per cominciare. Il primo atto è la Courmayeur Cup, tradizionale quadrangolare amichevole organizzato dalla Lega con le quattro big del campionato: Conegliano, Scandicci, Milano e Novara.