Santarelli-Corradi, terzo figlio? Macchè!

Una terza gravidanza per Elena Santarelli? A dissipare i dubbi ci ha pensato la stessa bella showgirl, moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi. In una foto postata su Instagram sul suo profilo ufficiale la Santarelli appariva in un inquadratura dall’alto verso il basso ed il suo vestito bianco evidenziava leggermente la zona del ventre. Molti fan hanno commentato domandando in maniera diretta, con frasi del tipo «Sei incinta? Vedo una pancina sospetta…» e lei senza scomporsi ha replicato con una invidiabile ironia: «No tesoro, forse devo solo andare di corpo».

Paradossalmente proprio di recente la Santarelli, che si è sempre dimostrata molto disponibile a replicare ai commenti dei suoi follower, era stata accusata di apparire troppo magra e di mangiare troppo poco. Anche in questo caso però la sua risposta è stata chiarissima: «Ma basta con questo storia del mangia un pochino di più. In questo periodo della mia vita sono così fortunata che mangio e non ingrasso». Niente terzo figlio dunque per la Santarelli e Corradi, che sono già alle prese con un grave problema che riguarda il loro primogenito Giacomo, che sta combattendo da un po’ di tempo contro un tumore. «La nostra battaglia non è ancora finita ma noi siamo molto fortunati. Ci siamo accorti che Giacomo non stava bene prima che succedesse il patatrac. E poi lui è un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca. La parola tumore fa paura ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini».

SPORTEVAI | 15-10-2018 11:23