Argentina, il "figlio" di Maradona arrestato per traffico di stupefacenti

Santiago Lara è stato arrestato in Argentina per traffico di droga: dieci anni fa, affermò di essere il sesto figlio del Pibe, l'esame del DNA gli diede torto

Santiago Lara, che per anni ha affermato di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona, è stato arrestato in Argentina per traffico di stupefacenti. Con lui altri due sospettati, tra cui il padre biologico.

L’arresto in Argentina del “figlio” di Maradona

La notizia è stata riportata dal The Sun: Santiago Lara è stato arrestato per traffico di stupefacenti a La Plata, 40 miglia a Sud-Est di Buenos Aires, in Argentina. Detta così non sarebbe nulla di eclatante. Ma chi è Santiato Lara? Per anni ha affermato di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona.

Tutto ebbe inizio circa una decina di anni fa, quando spuntarono in rete alcune foto che ritraevano Santiago con una capigliatura simile a quella portata da Maradona negli anni Ottanta, quando incantava il Mondo, prima con il Barcellona, poi con la maglia del Napoli e della nazionale albiceleste.

La storia di Santiago e il deludente finale

L’uomo, per anni, ha sostenuto di essere figlio del Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020 a causa di una insufficienza cardiaca. Era il 2016, scrive il The Sun, quando Santiago alimentò le voci secondo le quali sarebbe stato il sesto figlio di Maradona. All’epoca aveva 15 anni.

Disse che era stato informato, due anni prima, della relazione della madre, un’ex modella argentina scomparsa nel 2006 a causa di un cancro ai polmoni, quando aveva appena 23 anni. Santiago rivelò al mondo di essere il frutto della relazione durata sette anni tra la madre e Maradona.

“L’ho scoperto dopo essere passato davanti a un’edicola vicino casa mia e aver visto la copertina di una rivista col volto di Maradona sopra e il mio pixelato sotto”, raccontò ai media locali. Santiago spiegò che rimase sotto shock, “perché non sapevo cosa stessi facendo sulla rivista” e di essere corso a casa a chiedere spiegazioni al padre biologico, Marcelo.

“Fu lui a dirmi che mia madre era molto conosciuta nel mondo della moda quando era giovane e che aveva la sensazione che non fossi davvero suo figlio. Mi disse che gli è stato chiesto un test del DNA (a Maradona, nda), ma non si è mai fatto avanti”, proseguì Santiago. Successivamente, alla morte di Maradona, chiese che il corpo venisse riesumato così da poter effettuare un test di paternità. Ma otto mesi più tardi, i test del DNA risultarono negativi e il caso si sgonfiò.

Il triste epilogo di Santiago Lara

Ora la stampa ha ripreso a parlare di lui, per fatti ben più gravi. Durante il raid effettuato dalla polizia argentina, sono stati sequestrati cocaina, estasy, metanfetamine e resina di cannabis, oltre a bilance, sette telefoni cellulari e del denaro contante, molto probabilmente proveniente dalla vendita di droga.

Con lui sono stati arrestati altri due complici, tra cui il padre biologico di Santiago, Marcelo Lara, identificato come capo della banda di narcotrafficanti: avrebbe gestito il giro d’affari con il contributo di Santiago, riapparso in foto con un aspetto completamente diverso rispetto a una decina di anni fa.