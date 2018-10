Santiago Solari si fa subito in quattro

Serata storica per l'Union Deportiva Melilla, formazione della Serie C spagnola, prima avversario del Real Madrid targato Santiago Solari.

Si è giocato per i sedicesimi di andata di Coppa del Re e in terra marocchina i campioni d’Europa hanno avuto come previsto vita facile. Sotto la pioggia è finita 4-0 nonostante l’ampio turnover varato dall’ex interista, che ha premiato anche il giovane Vinicius, autore dell’assist per il raddoppio di Asensio dopo la prima rete di Benzema. Nel secondo tempo in gol Odriozola e il neo-entrato Cristo Gonzalez. Solari debutterà in campionato sabato al “Bernabeu” contro la rivelazione Valladolid.

Soffre invece il Barcellona, che passa in casa del Cultural Leonesa, altra formazione di terza serie, solo grazie a un gol di Lenglet al 91’.



SPORTAL.IT | 31-10-2018 23:45