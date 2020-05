Santini: La Juve accontenterà Ronaldo e non Sarri, c'è tensione

Stanno entrando sempre più nel vivo le manovre di calciomercato di tutte le grandi squadre, che non intendono farsi trovare impreparate a prescindere dalle decisioni che verranno prese sulla conclusione di questa stagione. Tra le più attive c’è la Juventus che si sta muovendo su diversi fronti ma c’è chi avanza il dubbio che le mosse del club bianconero siano poco condivise da Maurizio Sarri. Aria di divorzio?

Santini rivela il sogno di Ronaldo

Lo lascia presupporre Fabio Santini. L’esperto di Libero quotidiano parla al “Processo” su 7Gold e rivela che, tra le varie trattative di mercato, Cristiano Ronaldo ha suggerito il nome del nuovo attaccante a Fabio Paratici: si tratta di Federico Chiesa.

“Il portoghese vuole un calciatore in grado di metterlo nelle condizioni migliori per andare in rete. Per questo motivo, in passato, chiese anche il difensore Sergio Ramos. L’Inter sembrava in vantaggio su Federico Chiesa, ma l’insistenza di Cristiano Ronaldo con la dirigenza della Juventus per il calciatore, potrebbe cambiare lo scenario”.

Santini ipotizza uno scontro tra Sarri e la società

Santini aggiunge: “Può nascere uno scontro in casa bianconera. Maurizio Sarri ha chiesto altri giocatori, ma la dirigenza della Juventus sembra volere accontentare più Ronaldo che il proprio allenatore”.

Santini non esclude scambio Dzeko-Higuain

Sempre restando in tema Juve Santini aggiunge: “Gonzalo Higuain, al termine della stagione, è destinato a lasciare la Juventus per provare una nuova avventura. Attenti però. Non è da escludere che il Pipita possa restare in Italia. Il calciatore piace da sempre alla Roma e potrebbe rientrare in uno scambio con Dzeko“.

Santini rivela le mosse di mercato di Inter e Milan

C’è spazio anche per Inter e Milan: “Per quello che concerne il futuro di Mauro Icardi, l’attaccante resterà al Psg. L’argentino ha ormai convinto il club francese a puntare su di lui. I transalpini lo riscatteranno dall’Inter”.

“Ci sarà poi uno scambio Izzo–Gagliardini tra Torino e Inter. Il difensore Izzo piace tantissimo a Conte. Bonaventura invece lascerà il Milan a parametro zero e potrebbe andare al Torino dove Cairo lo vuole fortemente”.

SPORTEVAI | 19-05-2020 09:32