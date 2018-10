Santon: "Alla Roma a lungo"

Il difensore della Roma Davide Santon ha parlato della sua esperienza in giallorosso ai microfoni di Sky: "Questi sono stati 3 mesi belli, anche se sono arrivato qua e la gente non era troppo convinta. Mi sono arrivate le voci sullo scetticismo generale. Io sono arrivato qua sapendo che questa poteva essere una rinascita, dovevo riscattarmi e ripagare la fiducia della Roma, oltre che far ricredere i tifosi".

"Forse avevano ragione, lo scorso anno ho fatto una brutta stagione e ne sono consapevole. Io però sono venuto qua per rimettermi in gioco e mi sono trovato bene fin dal primo giorno, per questo ho dato il 100% sia in allenamento che in partita. Ora dobbiamo puntare ad arrivare in alto e tornare a vincere qualcosa. Monchi? Avevo già avuto contatti con lui, fin dai tempi di Siviglia, ma la cosa non si concretizzò. Lui ha avuto fiducia in me e lo ringrazio, è merito suo se sono qua e spero di restare per molto tempo. Ringrazio tutti, Monchi, Di Francesco, la società e i compagni. Il derby? Credo di aver dato il massimo in quella gara. Certe partite le vinci solo così".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 20:15