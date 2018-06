Santos, tifosi contro Gabigol

Sembrava davvero che il Gabigol-bis con il Santos fosse il modo migiore per il brasiliano per rilanciarsi nel calcio che conta dopo il flop in maglia Inter.

Le prime prestazioni erano state incoraggianti, tre gol in tre partite per il giovane attaccante verdeoro che però da quel momento in poi si è perso, contribuendo con prestazioni incolore, a trascinare il Santos in zona retrocessione e scatenando la furia dei tifosi.

Dopo l’ultima delusione in campo è scattata la contestazione, con i tifosi bianconeri che hanno aspettato la squadra all’ingresso dell’albergo per insultare i giocatori e chiedere maggior attaccamento alla maglia.

Il bersaglio principale della contestazione è stato proprio Gabigol: “Vattene, non abbiamo più bisogno di te”, queste le parole urlate nei suoi confronti, oltre a molti insulti.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 17:45