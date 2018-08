Saponara: "Potevo fare di più"

Il neo trequartista della Sampdoria Riccardo Saponara in un'intervista a Radio Bruno saluta Firenze e la Fiorentina: "Sono dispiaciuto: Firenze e Corvino mi avevano dato una grande opportunità ma purtroppo non sono riuscito a ripagare la fiducia e le aspettative che in tanti avevano riposto in me. Adesso però devo voltare pagina: voglio dimostrare il mio valore, esattamente quello che non sono riuscito a fare l'anno scorso".

"Purtroppo la stagione passata per me doveva essere decisiva e invece è stata condizionata da un infortunio che si è rivelato più fastidioso di quanto sembrava inizialmente. Questo ha condizionato molto la mia annata a Firenze. Sul campo non sono riuscito a esprimere le mie qualità. Il mister ha fatto delle scelte tecniche, io le ho rispettate con grande professionalità. Questo è il calcio, io non ho mai messo in discussione le scelte di Pioli. Mi è dispiaciuto sicuramente perché avrei voluto magari avere qualche chance in più. Auguro comunque il meglio al mister, a tutta la squadra e a tutta la città di Firenze. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi viola, perché è stato un viaggio breve ma molto intenso".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 14:30