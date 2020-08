Saponara torna alla Fiorentina: l'addio a Lecce

Riccardo Saponara torna alla Fiorentina dopo il prestito al Lecce. I salentini volevano tenerlo ma non sono riusciti a trovare l’accordo con il club viola. Su Instagram il giocatore saluta così i tifosi: “Lecce è speciale, una famiglia adottiva, non importa chi tu sia o da dove tu provenga, Lecce ti accoglie come fossi uno di loro da sempre e ti trasmette tutto il suo affetto e la sua passione”.

“Dal primo momento in cui ho messo piede sul manto erboso del ‘Via del Mare’ ho percepito un grande senso di appartenenza (non dimenticherò mai gli applausi della prima gara contro il Torino), e questo lo devo a voi, leccesi, che vivete questo sport con grande sentimento e attaccamento ai colori giallorossi”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 22-08-2020 18:07