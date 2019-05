Saputo: 'Mihajlovic ha ridato gloria al Bologna'

Il presidente del Bologna Joey Saputo elogia Sinisa Mihajlovic e promette nuovi investimenti nel futuro dei felsinei per evitare in futuro lotte salvezza come quella vissuta in questa stagione. Lo ha garantito intervenendo ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Bologna-Napoli.

Sulla rimonta del Bologna.

"Per me si è trattato di 2 stagioni, non di una. La prima parte non è qualcosa che vorrei rivivere, la seconda parte è stata fantastica. Una settimana fa stavamo lottando per la salvezza, stasera per il decimo posto. Il calcio è incredibile, abbiamo tante emozioni da una settimana all'altra".

Cosa le piace di Mihajlovic?

"Sono contentissimo di aver scelto un allenatore che potesse ridare un po' di gloria a questa squadra. Nella seconda parte della stagione i fatti hanno dimostrato che il Bologna potesse essere competitivo ad ogni partita. Dicevo sempre ai giocatori di non aver paura di perdere. Forse il problema nostro era proprio che avessimo paura di perdere e non la gloria di vincere. È cambiata poi la filosofia della squadra e i giocatori hanno risposto".

Sul mercato.

"La mia filosofia è che quello che è accaduto quest'anno non voglio viverlo più. Se questo vuol dire che dobbiamo investire per avere la certezza di una squadra competitiva, lo farò. Ma non sono i tifosi che mi dicono cosa fare, io sono molto competitivo e non voglio vedere più il Bologna dove è stato quest'anno, almeno all'inizio. Vorrei vedere di più la seconda parte".

