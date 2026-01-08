La giornalista è stata sottoposta a una nuova operazione resa necessaria da dolori addominali: l'intervento finalizzato a smentire le voci sul precedente che la riguarda come paziente oncologica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per Sara Carbonero, il 2026 è iniziato con un intervento d’urgenza che ha suscitato emozione, ma altrettanta preoccupazione attorno alle sue condizioni di salute. Come riportato in esclusiva dalla rivista Semana, la giornalista è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di Lanzarote il 2 gennaio dopo essersi sentita male mentre si trovava in vacanza con il compagno ed alcuni amici.

Le ragioni specifiche del ricovero non sono note nel rispetto della volontà dei suoi cari, ma nelle ultime ore è trapelata un’informazione rassicurante dalla rivista ¡Hola! in merito all’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas. La presentatrice è stata sottoposta a un’operazione perfettamente riuscita e attualmente si sta riprendendo nel reparto di terapia intensiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sara Carbonero operata a Lanzarote

Fonti vicine alla giornalista hanno rivelato al suddetto organo di stampa che le sue “condizioni non sono gravi” e che tutto procede bene, escludendo le voci che si sono rincorse in merito alla sua pubblica dichiarazione risalente ad anni addietro, in merito alla diagnosi di cancro che le è stata fatta.

Contro tali speculazioni, ¡Hola! ha sottolineato che l’intervento d’urgenza del 2 gennaio non è da collegare al tumore alle ovaie che le è stato diagnosticato nel 2019. Sara Carbonero, mentre era sull’isola, ha accusato “forti dolori addominali, la cui causa è stata ora individuata”. Pur rimanendo sotto controllo medico, l’entourage della giornalista ha chiesto rispetto e discrezione.

La vacanza da sogno con il nuovo compagno

Carbonero, giornalista quarantunenne di Toledo, è ancora ricoverata in un centro di Lanzarote dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza il 2 gennaio appunto, mentre si godeva una vacanza a La Graciosa con il suo compagno, l’imprenditore José Luis Cabrera, e alcuni amici.

Durante tutto questo iter con l’incertezza legata anche al luogo e alla scelta di affidarsi all’ospedale locale, la giornalista ha potuto contare sul sostegno incrollabile del suo fidanzato e della sua cara amica e collega, la conduttrice televisiva Isabel Jiménez, che le sono rimasti accanto. Chi le è vicino ora chiede discrezione e rispetto mentre Carbonero prosegue la sua convalescenza, sotto supervisione medica.

Sara, che negli ultimi anni è stata molto discreta riguardo alla sua vita privata, non ha ancora parlato pubblicamente di questo nuovo episodio anche se quanto riferito dalla rivista spagnola è riferito da fonti assai vicine alla giornalista.

L’ultimo intervento subito da Sara Carbonero

Appena due anni fa era stata sottoposta a un nuovo intervento dopo aver scoperto, poco dopo la nascita del suo secondogenito, di essere stata colpita da un tumore ovarico, che la costrinse a un delicato intervento poco dopo l’attacco cardiaco che colpì l’ex marito, il portiere spagnolo Iker Casillas.

Di quel che Sara sta affrontando non si conoscono i dettagli, com’è legittimo perché di quanto sta vivendo non ha rivelato nulla: contro questa modalità di violazione della sua privacy e di quel che ha prodotto questa fuga di notizie ha detto la sua Iker Casillas, impegnato in Qatar per commentare i Mondiali per la Tve.

ANSA

Sara Carbonero

Anche allora accanto a suo sostegno e supporto, Sara aveva avuto la madre, la sorella Irene e Isabel Jiménez, conduttrice di Informativos Telecinco.

Le polemiche scaturite e la difesa di Casillas

Casillas, dal Qatar, poco dopo l’ultimo intervento noto del 2022, si è lasciato andare ad un duro sfogo su twitter/X. L’ex portiere, come rivelato sempre da Lecturas, era pronto a rinunciare al Mondiale in Qatar che ha vissuto da commentatore per restare in Spagna accanto alla madre dei suoi bambini ma poi, in accordo con la Carbonero, ha deciso di partire per rispettare gli impegni professionali.

La coppia è stata sposata dal 2016 al 2021, ma la loro relazione è di dominio pubblico dal 2010 ovvero da quando, per festeggiare la vittoria delle Furie Rosse, Casillas baciò in diretta Sara Carbonero.