La giovane campionessa azzurra a otto centesimi dal primato nazionale, già centrato nei 50 dorso e nei 100 stile. Niente 200 dorso per Thomas, attesa per i 1500 con Greg.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Stavolta niente record per Sara Curtis, ma forse l’appuntamento col nuovo primato nazionale dei 50 stile libero è soltanto rimandato. La giovane promessa piemontese, classe 2006, arriva a otto centesimi dal proprio personale nella prova più veloce sulla distanza più amata: ci riproverà nella finale in programma in serata, momento clou della terza e ultima giornata del Settecolli, il tradizionale e seguitissimo appuntamento romano che quest’anno fa da apripista per l’Italia agli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. Una serata nobilitata anche dalla presenza, tra gli altri, di Greg Paltrinieri.

Sara Curtis a otto centesimi dal record dei 50 stile libero

Curtis, che nei giorni scorsi aveva frantumato il record italiano nei 50 dorso e nei 100 stile libero, ha chiuso la batteria dei 50 stile in 24 secondi e 37 centesimi, a otto centesimi al suo record di 24”29. Meglio di lei la statunitense Gretchen Walsh, con cui si allena da qualche mese in America, che ha fatto registrare il miglior tempo: 24”10. Secondo posto per Sarah Sjostrom, la svedese brava a fissare il crono sul 24”27. In finale probabilmente Sara spingerà ancor di più e potrebbe festeggiare un fantastico tris da record, dopo aver applaudito quello mondiale dell’olandese Marrit Steenbergen nei 100 sl.

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Settecolli: miglior tempo per Borrelli, Mantegazza e Spediacchi

Nelle altre gare miglior tempo in batteria nei 200 farfalla femminili per Paola Borrelli, che ha chiuso in 2’09”42; in finale pure Anita Gastaldi, proprio con l’ultimo tempo utile (2’11”90). Bene pure Christian Mantegazza nei 200 rana: suo il miglior crono in 2’12”28. Quarta tra le donne Lisa Angiolini nelle batterie della stessa gara, a 2”72 da Mona McSharry, l’irlandese prima con un tempo da urlo. Altra grande prova di David Popovici nelle qualificazioni dei 200 stile, con Carlos D’Ambrosio quarto. Simone Spediacchi il migliore nei 200 misti (2’00”28), sesto e al risparmio Alberto Razzetti. Tra le donne, terza Sara Franceschi davanti proprio a Steenbergen, protagonista del record della sera prima nei 100 stile.

Finali: attesa per Quadarella e Paltrinieri, Ceccon non gareggia

Occhi puntati ora sulle finali della sera. Nei 400 stile libero femminili ci sarà la beniamina di casa, Simona Quadarella, che dopo aver trionfato negli 800 e nei 1500 punta al tris sulla distanza più breve: miglior tempo per lei in batteria, 4’11”36. Attesa anche per Greg Paltrinieri, di scena nella finale dei 1500 stile libero: prevedibile bagno di folla per lui, uno dei campioni azzurri più amati. Non ci sarà invece Thomas Ceccon, che ha snobbato inspiegabilmente anche i 200 dorso dopo aver fatto altrettanto coi 100. Per il campione veneto uno “strano” Settecolli, in cui s’è cimentato senza troppo successo nei 100 farfalla e nei 100 stile, nascondendosi nella specialità che gli ha dato maggiori soddisfazioni.