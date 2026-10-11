Sara Curtis continua a macinare record: show negli States anche nei 100 dorso. Kornev allontana Ceccon dai 50

La nuotatrice italiana continua a fare incetta di primati anche alla University of Virginia e ora sembra pronta a un’altra specie: per lei arriva anche la vittoria del Collare d’oro dopo una stagione da sogno

Sara Curtis continua a fare record e risultati super a ripetizioni. La campionessa azzurra, dopo un periodo di vacanze a seguito di un Europeo da sogno, ha fatto ritorno alla sua University of Virginia ed è tornata anche in acqua nelle gare di college (con le distanze che non sono calcolate in metri ma in yard) ed è tornata a fare faville.

Curtis da record nei 100 dorso e nei 50 stile

Sara Curtis riprende esattamente da dove aveva lasciato. Nella College Swimming League, l’azzurra è subito protagonista di una grande gara e il suo contributo è fondamentale per le Cavaliers che vincono la tappa che si è disputata a Knoxville con 567 punti davanti alle padrone di casa di Tennessee (535) e a Louisville (315,5). L’azzurra è protagonista subito nella vasca corta da 25 yard conquistando la vittoria nei 100 dorso (che non sono certo la specialità della casa) con il tempo di 49”74 che vale il nuovo record del circuito ed è l’unica a scendere sotto il muro dei 50 secondi. La campionessa europea si ripeta nei 50 stile liberto firmando un’altra vittoria individuale e un altro record del circuito con 21”06. Ma le sue fatiche non sono finite con Curtis che porta un contributo importante anche nella staffetta 4×50 mista con 23”55 in batteria ma Virginia viene squalifica per un cambio irregolare.

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Il Collare d’oro e i complimenti di Claire Curzan

Sara Curtis, dopo le fatiche negli States, torna per qualche giorno in Italia visto che l’azzurra sarà tra le protagoniste della cerimonia di consegna delle onorificenze sportive del Coni in programma lunedì 12 ottobre. La saviglianese riceverà il Collare d’oro al merito sportivo, una delle onoreficenze più importanti dello sport italiano. Mentre da Virginia arrivano anche i complimenti della compagna di squadra Claire Curzan che nel corso di un podcast ha avuto parole al miele per lei: “Se la osservi in allenamento, capisci che è un’atleta sotto ogni punto di vista. E’ esplosiva, salta tanto in alto e lontana. Negli esercizi di potenza e nello sprint a dorso è una forza della natura”.

Kornev allontana Ceccon dai 50 farfalla

Il biennio che porta alle Olimpiadi di Los Angeles è di fatto già cominciato. I giochi statunitensi saranno i primi che avranno nel programma anche la distanza più veloce e per gli azzurri è il momento di cominciare a capire il programma da stilare. Tra questi c’è anche Thomas Ceccon che ha sempre avuto un range di gare molto ampio: nei 50 farfalla che rientrano tra i suoi possibili obiettivi però la concorrenza comincia a diventare molto difficile da superare soprattutto dopo il rientro nelle competizioni degli atleti russi. Solo un paio di giorni fa nella tappa di Coppa del Mondo di Tashkent, Egor Kornev ha stabilito il record del mondo dei 50 farfalla in vasca corta in 21”28 battendo il primato che Noè Ponti aveva stabilito ai Mondiali in corta di Budapest nel 2024. Per Ceccon è un messaggio importante e che potrebbe spingere l’azzurro verso altre discipline.