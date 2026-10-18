Curtis non si ferma più, l’incursione nei 200 stile e premio da European Athletics. L’Italia ritrova anche il talento di Bottazzo

Sara Curtis continua a gareggiare e a conquistare risultati di prestigio: l’azzurra guida Virginia alla vittoria contro Florida grazie ai successi nei 100 stile e alla staffetta

Sara Curtis non si ferma più. L’avventura americana della primatista mondiale dei 50 dorso continua a viaggiare a gonfie vele. Anche nell’ultimo weekend di gara il suo contributo è fondamentale nella vittoria della Virginia University contro Florida, con il college della campionessa italiana che in campo femminile rimane il numero 1 degli Stati Uniti.

Curtis vince i 100 e assaggia anche i 200

Sara Curtis ha abbracciato in pieno lo “swimming college”, la campionessa italiana è sempre a disposizione per le competizioni della sua Virginia, la prima università nel mondo del nuoto femminile. L’ultimo settimana ha visto la sfida delle Cavaliers contro Miami e la primatista mondiale dei 50 dorso si presa ancora una volta grande protagonista. Le competizioni collegiali americane vanno in scena in vasca corta e da 25 yard. Per l’azzurra è arrivata la vittoria nei 100 stile dove ha avuto la meglio delle compagne di squadra Curzan e Jazy con il tempo di 47”15. Ma la sorpresa è stata vederla in gara anche nei 200, distanza decisamente insolita per lei, con un quinto che per il momento non racconta niente di esaltante ma che può essere uno spunto per gli obiettivi futuri (1’45”44 il suo tempo). Curtis è stata protagonista anche nella 4×50 mista con una frazione a dorso di 23”25 e nella 4×100 stile con un lanciatore da 46”69.

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La sfida tra Virginia e Florida è stata anche l’occasione per vedere all’opera Valentina Procaccini che si è piazzata seconda nei 1000 stile libero, Francesco Zucca secondo nei 200 rana e Davide Passafaro nono nei 100 stile libero.

Sara e Pellacani premiate da European Aquatics

L’Italia protagonista anche fuori dalla piscina. Il congresso di European Acquatics che si è tenuto a Baku ha premiato Sara Curtis e Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra che a Parigi ha fatto incetta di medaglie d’oro è stata riconosciuta come una delle atlete di maggior successo nel mondo della vasca insieme al britannico Ranjuo Tomblin. Sara Curtis è stata invece premiata per aver infranto il record del mondo nei 50 dorso così come il tedesco Johannes Liebmann capace di scendere sotto la barriere del record europeo negli 800 stile e di prendersi il record mondiale nella distanza dei 1500.

Bottazzi riparte da Indiana per cancellare la crisi

Anita Bottazzo prova a cancellare una stagione molto complicata. L’azzurra è arrivata seconda nei 50 rana ai campionati italiani di Riccione e terza nella distanza doppia. Era attesa a una prova di riscatto agli Europei di Parigi dove però è apparsa lontana dalla sua condizione migliore (solo 13esima nei 50). Condizione che però sembra stia ritrovando dopo il suo trasferimento da Florida a Indiana University, nell’ultimo fine settimana nell’ambito della College Swimming League, l’azzurra ha conquistato la vittoria nei 100 rana con il tempo di 53”36, poi è stata seconda nei 50 e infine ha chiuso la sua fatica con un quarto posti nei 200 rana e un terzo nei 100 misti. Una prova incoraggiante dopo un periodo che non è stato fortunato.