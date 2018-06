Sara Errani ok in Croazia

Esordio positivo per Sara Errani nel "Croatia Bol Open", torneo Wta 125k Series (l'equivalente dei challenger maschili piu' ricchi) dotato di un montepremi di 125mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Bol, in Croazia.

La 31enne romagnola, numero 75 del ranking mondiale e quarta testa di serie, ha liquidato per 6-3 6-0, in poco meno di un'ora ed un quarto di gioco, l'australiana Naikhta Bains, numero 345 Wta. Prossima avversaria per lei la vincente del match tra la tedesca Mona Barthel, numero 117 Wta, e la bulgara Viktoriya Tomova, numero 135 Wta. Lo riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 15:15