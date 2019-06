Sara Gama stuzzica l'Olanda

Dopo aver sostenuto la polemica del ct azzurro Bertolini in merito all’orario di inizio del quarto di finale del Mondiale contro l’Olanda, fissato per le 15, la capitana dell’Italia Sara Gama si è concentrata sulla partita e in particolare sulla sfida dei tifosi che si consumerà sugli spalti.

“Le olandesi avranno più tifosi a sostenerli domani? Nessuna inferiorità da parte nostra – ha detto il difensore della Juventus – Sappiamo che ci sono molti pullman in arrivo dall'Italia. E poi, i nostri tifosi fanno più casino…".

Questo invece il pensiero di Gama sull'ora scelta dall'Uefa per il match: "Concordo con il nostro ct sull'orario di inizio della partita, ma fa caldo per tutti e dobbiamo adattarci. Diciamo che a Montpellier abbiamo fatto rodaggio”.



SPORTAL.IT | 28-06-2019 21:17