Sarà l'Amstel di Evenepoel? Senza Pogacar, van der Poel e Van Aert, il belga ha la strada spianata (ma Skjelmose...)

Si apre il Trittico delle Ardenne con un'Amstel che senza Pogacar e van der Poel si presenta come una gara perfetta per Remco Evenepoel. Un anno fa Skjelmose fece la sorpresa e vuole concedere il bis

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Mancano i tre tenori, ma forse per una volta è meglio così. Perché almeno nessuno può dire che l’Amstel Gold Race avrà un esito scontato. Che poi sarebbe stata comunque una bugia: un anno fa Mattias Skjelmose vinse una volata dove partiva praticamente battuto, superando di un’unghia Pogacar ed Evenepoel e mandando a referto la più grossa sorprese di tutta la campagna del Nord. Quest’anno però Pogacar (così come van der Poel e Van Aert) non sarà della partita, ma ci sarà Remco, che tutti osservano alla stregua dell’uomo da battere. Con Skjelmose primo rivale e una nidiata di possibili outsider che proverà a rendere incerta la corsa che apre ufficialmente la settimana delle Ardenne.

Remco uomo da battere: “Ma non vado a caccia di rivincite”

Freccia-Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi hanno una storia più antica e magari anche un fascino differente (soprattutto la Liegi, la Doyenne, cioè la decana delle corse di un giorno), ma l’Amstel negli anni s’è creata la sua nicchia. E anche se quest’anno mancheranno i big, l’attesa dalle parti di Valkenburg è quella dei giorni migliori. Anche perché il Trittico delle Ardenne negli ultimi anni ha regalato spettacolo, vedi appunto la volata insospettabile di Skjelmose dell’anno passato.

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Tutti però pensano che sia Evenepoel l’uomo da battere: al Fiandre non è stato affatto tra quelli che hanno deluso, pur dovendosi accontentare di chiudere terzo alle spalle di Pogacar e van der Poel. Alla Roubaix è rimasto a guardare, adesso sa di essere l’uomo di riferimento per le ruote del gruppo. “Non vado a caccia di rivincite, anche se lo scorso anno la caduta mi obbligò a spendere tante energie per rimontare e di fatto mi costò energie preziose nella volata per la vittoria.

L’Amstel mi piace ed è una corsa che vorrei vincere prima o poi: se quest’anno sarà la volta buona, tanto meglio. Ma non mi sento favorito e non devo dimostrare nulla”. Mancando anche Pidcock e Del Toro, i rivali maggiori per Remco e Skjelmose potrebbero essere Romain Gregoire, Kevin Vaquelin, Matteo Jorgenson e Benoit Cosnefroy.

Cauberg punto chiave. L’Italia confida in Zambanini

L’Amstel è una gara che ha una storia giovane e un percorso che spesso e volentieri ha cambiato la propria fisionomia. Il punto chiave sarà al solito il Cauberg, il muro che verrà affrontato tre volte (800 metri al 6,6% di pendenza media), l’ultima a poco meno di tre chilometri dall’arrivo, che oggi è stato spostato un po’ più avanti rispetto al recente passato proprio per rendere il finale ancora più imprevedibile e meno incline alle ruote dei passisti scalatori (come la Freccia, tanto per intenderci, che arriva sul Mur de Huy).

Altri punti chiave saranno al solito il Keutenberg e il Bemelerberg, che magari non diranno chi vincerà la corsa, ma certamente potranno mettere fuori gioco tanti corridori. L’Italia spera in Edoardo Zambanini, Diego Ulissi, Simone Velasco, Andrea Bagioli e Andrea Vendrame, ma con poche reali chance.